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«¡Copiaré sus palabras!»: Marco Silva exige igualdad arbitral y prohíbe los empates en el derbi de Oporto
Silva eleva la tensión para el duelo de O Clássico
El entrenador del Benfica, Marco Silva, analizó el explosivo O Clássico de este domingo ante el FC Porto en el Estádio do Dragão, con el liderato de la Primeira Liga al alcance de la mano. Las Águilas están a dos puntos de su rival y pueden superar al campeón con una victoria.
Silva confirmó que el centrocampista Enzo Barrenechea se someterá a una prueba física a última hora, mientras que el resto de los integrantes de la plantilla siguen disponibles.
A pesar de reconocer la ligera ventaja del Porto como local, el técnico insistió en que el Benfica afronta el partido centrado por completo en sumar los tres puntos.
- ZUMA Press Wire
El entrenador exige igualdad arbitral y rechaza la opción del empate
Al abordar el escrutinio arbitral, Silva se hizo eco explícitamente de las declaraciones realizadas por el homólogo del Porto, Francesco Farioli, y exigió una imparcialidad total de los árbitros durante todo el partido. También rechazó de plano la idea de jugar a por un punto en territorio enemigo.
Insistió en que la preparación de cada partido gira en torno a lograr la victoria sin encajar goles.
«Repetiré lo que dijo hace media hora el entrenador Farioli: esperamos igualdad en todo momento para ambos equipos», afirmó Silva. «No hay ni un solo partido que preparemos con otro resultado en mente que no sea ganar. Nuestro objetivo está claro: ganar».
Plan táctico diseñado para desbloquear el bloque defensivo del Oporto
Silva ofreció un desglose detallado de la estructura táctica de dos fases del Oporto, reconociendo su fortaleza física en el centro del campo y su línea defensiva baja de cinco hombres. Sin embargo, subrayó que el Benfica dispone de múltiples soluciones ofensivas para superar los esquemas de presión individual.
También aclaró que el polivalente centrocampista Fredrik Aursnes jugará por el centro y no como lateral.
«Puede ser un buen lateral, pero siempre será un excelente centrocampista», explicó Silva sobre Aursnes. «No vamos a ponerlo en una posición en la que solo sea bueno. Tenemos diferentes soluciones para superar esa presión».
- NurPhoto
El triunfo europeo no genera un exceso de confianza para el derbi
Restando importancia a las afirmaciones de que los compromisos entre semana en la Europa League generan fatiga o euforia, Silva recalcó que la concentración de su plantilla en la competición doméstica sigue siendo inquebrantable. También rechazó las sugerencias de que el Porto tenga una ventaja clara por haber dispuesto de una semana completa de entrenamiento.
El ataque líder de la liga del Benfica aspira a superar a la mejor defensa de la categoría en un duelo de máxima exigencia.
El Benfica busca ejecutar su plan de partido para tomar el control de la carrera por el título.
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