Juventus-Roma será la final de la Serie A Women's Cup. Juventus se impuso al Inter el sábado por la noche en Biella, al ganar 1-0 gracias al autogol de Van Diemen; la Roma triunfó en Sassuolo ante las jugadoras de Colantuono, que en la fase de grupos habían ganado 1-0 en el Tre Fontane. Tres semanas después, en el Ricci, la historia fue muy distinta: en el 7-1 final, hat-trick de Piemonte, doblete de van Dooren y goles de Doms y Giugliano. Para el Sassuolo, marcó al final Fercocq.
Gribaudi/ImagePhoto
Traducido por
Copa femenina de la Serie A: Roma impresiona, a la final con la Juventus. El sábado, en el campo de Viareggio
EL AÑO PASADO GANÓ LA JUVENTUS
El trofeo volverá a ser, por tanto, una cuestión entre Juventus y Roma, protagonistas en cada una de las últimas cinco finales de competiciones italianas, entre la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana y la Serie A Women’s Cup. El año pasado, en Castellamare di Stabia, en la primera final absoluta de la Serie A Women's Cup, se impuso la Juventus de Canzi en el 92': 3-2 con goles de Vangsgaard, Bonansea y Thomas. Haavi y Giugliano fueron las goleadoras de la Roma, que había empatado dos veces.
EN EL CAMPO EL SÁBADO EN VIAREGGIO
En Viareggio, el próximo sábado se entregará el trofeo de 2026, con el pitido inicial a las 18:00 en el “Torquato Bresciani”.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias