Copa femenina de la Serie A: Roma impresiona, a la final con la Juventus. El sábado, en el campo de Viareggio

Juventus-Roma será la final de la Serie A Women's Cup. Juventus se impuso al Inter el sábado por la noche en Biella, al ganar 1-0 gracias al autogol de Van Diemen; la Roma triunfó en Sassuolo ante las jugadoras de Colantuono, que en la fase de grupos habían ganado 1-0 en el Tre Fontane. Tres semanas después, en el Ricci, la historia fue muy distinta: en el 7-1 final, hat-trick de Piemonte, doblete de van Dooren y goles de Doms y Giugliano. Para el Sassuolo, marcó al final Fercocq.