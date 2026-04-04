Fin de semana de descanso para la Premier League, que volverá a la acción la semana que viene con el primer partido adelantado de la jornada 32, previsto para el viernes 10 de abril entre el West Ham y el Wolverhampton. Hoy, sin embargo, se han disputado en Inglaterra tres de los cuatro cuartos de final de la FA Cup. El primer gran equipo en saltar al campo fue el Manchester City de Pep Guardiola, que se impuso con facilidad al Liverpool en el gran partido del sábado inglés: uncontundente 4-0, con un hat-trick de Haaland y un gol de Semenyo. El Chelsea le endosó siete goles al Port Vale —colista de la League One, la tercera división—; Rosenior realizó una rotación parcial y el equipo marcó con siete goleadores diferentes: Hato abrió el marcador a los dos minutos, luego Joao Pedro y, a tres minutos del descanso, llegó también el gol en propia puerta de Lawrence-Gabriel. En la segunda parte marcaron Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao y Garnacho.
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Copa de Inglaterra: el Arsenal, eliminado por el Southampton, séptimo de la Championship; los resultados de los cuartos de final
EL PARTIDO
La sorpresa llegó en el último partido de hoy, enel que el Southampton, séptimo en la Championship (segunda división) y actualmente fuera incluso de la zona de play-off, eliminó al Arsenal de Arteta, líder de la Premier League: 2-1 final para los locales, que habían abierto el marcador con un gol del delantero escocés Ross Stewart, Gyokeres, que había entrado desde el banquillo, había empatado para los Gunners a poco más de veinte minutos del final del partido, pero en los últimos cinco minutos llegó el gol del centrocampista Shea Charles, nacido en 2003 y formado en la cantera del Manchester City, para eliminar por sorpresa al Arsenal. Mañana se disputará el último partido de cuartos de final; a las 17:30 está programado el West Ham-Leeds.