Senegal no se detiene y organiza una fiesta para celebrar la Copa Africana de Naciones. De hecho, la Federación Senegalesa ha confirmado que el sábado 28 de marzo se celebrará la ceremonia para rendir homenaje a Mané y sus compañeros, que han vuelto a situar a su selección en lo más alto de África. Esto a pesar de la decisión de la CAF de conceder la victoria por incomparecencia a Marruecos tras la retirada del campo de los Leones de la Teranga, en señal de protesta contra el árbitro que, al final del partido, había pitado un penalti a favor de Marruecos tras ser consultado por el VAR por una falta de Diouf sobre Brahim Díaz.
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Copa Africana, Senegal no se detiene: tras recurrir ante el TAS por la victoria a puerta cerrada de Marruecos, prepara una fiesta para celebrar el trofeo
EL RECURSO DE SENEGAL
Tras la sentencia de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), Senegal presentó oficialmente el miércoles 25 de marzo un recurso ante el TAS, con el fin de intentar cambiar de nuevo el rumbo de una edición de la Copa Africana de Naciones que dista mucho de ser tranquila. Este es el comunicado emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte sobre lo que sucederá tras la solicitud presentada por los Leones de Teranga: «Se nombrará un colegio arbitral del TAS para pronunciarse sobre el caso. A continuación, se establecerá un calendario procesal. De conformidad con el reglamento de procedimiento del TAS, el demandante (Senegal, nota del editor) dispone de 20 días para presentar un escrito de apelación con sus argumentos jurídicos, tras lo cual los demandados tendrán otros 20 días para presentar una réplica con sus alegaciones. En esta fase del procedimiento, y dada la solicitud de suspensión del procedimiento por parte de la FSF, aún no es posible prever los plazos procesales ni indicar cuándo se fijará una vista».
ENTRETANTO, LA FIESTA
Mientras tanto, Senegal se prepara para celebrar como de costumbre la fiesta de entrega del trofeo. La ceremonia tendrá lugar el sábado en el Stade de France y precederá al partido amistoso entre los Leones de la Teranga y Perú. Ante 60 000 espectadores y varios artistas invitados, se exhibirá el trofeo que Senegal ha conquistado en el campo, a la espera de la sentencia del TAS que podría zanjar de una vez por todas la polémica.