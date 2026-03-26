Copa Africana, Senegal no se detiene: tras recurrir ante el TAS por la victoria a puerta cerrada de Marruecos, prepara una fiesta para celebrar el trofeo

Tras la sentencia de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), Senegal presentó oficialmente el miércoles 25 de marzo un recurso ante el TAS, con el fin de intentar cambiar de nuevo el rumbo de una edición de la Copa Africana de Naciones que dista mucho de ser tranquila. Este es el comunicado emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte sobre lo que sucederá tras la solicitud presentada por los Leones de Teranga: «Se nombrará un colegio arbitral del TAS para pronunciarse sobre el caso. A continuación, se establecerá un calendario procesal. De conformidad con el reglamento de procedimiento del TAS, el demandante (Senegal, nota del editor) dispone de 20 días para presentar un escrito de apelación con sus argumentos jurídicos, tras lo cual los demandados tendrán otros 20 días para presentar una réplica con sus alegaciones. En esta fase del procedimiento, y dada la solicitud de suspensión del procedimiento por parte de la FSF, aún no es posible prever los plazos procesales ni indicar cuándo se fijará una vista».