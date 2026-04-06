Copa Africana de Naciones: Senegal puede recurrir ante el TAS: el resumen y lo que ocurrió con Marruecos

El pasado mes de enero, Senegal ganó por 1-0 la final de la Copa Africana de Naciones contra Marruecos, pero el resultado se anuló en marzo y se le concedió a Marruecos una victoria por 3-0 a puerta cerrada, después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego durante unos 15 minutos para protestar por un penalti pitado a favor del equipo rival. La Comisión de Apelación de la CAF aplicó los artículos 82 y 84 del reglamento, que prevén la derrota por incomparecencia de un equipo si los jugadores se niegan a jugar o abandonan el terreno de juego durante más de diez minutos sin autorización del árbitro. Según la reconstrucción de los hechos, la decisión de abandonar el campo fue impulsada por el seleccionador senegalés Pape Thiaw, posteriormente sancionado con dos años de inhabilitación para cualquier actividad de la CAF.



