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FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

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Convocatoria de Nueva Zelanda para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

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Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nueva Zelanda ha confirmado su plaza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, asegurándose la clasificación para el mayor escenario futbolístico tras una ausencia de 16 años.

Los All Whites jugaron por última vez en el Mundial de 2010, donde sorprendieron a todos al empatar sus tres partidos, incluido uno contra la entonces campeona, Italia. Sin embargo, no lograron pasar a las eliminatorias. Antes de eso, Nueva Zelanda solo había participado una vez en el Mundial, allá por 1982.

Aún no han ganado ningún partido en este gran evento y estarán decididos a conseguir su primera victoria el año que viene. Aunque no se encuentran entre las selecciones más fuertes ni son favoritos para ganar el torneo, cuentan con jugadores de calidad que podrían ayudarles a llegar a las últimas fases.

¿Podrán los All Whites desafiar las expectativas y dejar su huella en el torneo de este año?

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    Porteros

    Bajo los palos, Nueva Zelanda cuenta con varias opciones entre las que elegir. En estos momentos, los principales candidatos a ser los porteros titulares de los All Whites en la gran competición del año que viene son Alex Paulsen, del Lechia Gdansk —cedido por el Bournemouth— y el veterano Max Crocombe.

    Oliver Sail, del Perth Glory, también es una opción sólida y cuenta con experiencia previa en la selección nacional.

    JugadorClub 
    Alex PaulsenLechia Gdansk
    Kees SimsGAIS
    Max CrocombeMilwall
    Oliver SailAuckland FC
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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Defensas

    En la zaga de Nueva Zelanda no les faltarán opciones. Sin embargo, en comparación con otros grandes equipos del torneo, su defensa parece un poco inestable. No obstante, cuentan con jugadores de calidad que podrían tener un gran impacto en su trayectoria.

    Tyler Bindon, del Sheffield United, y Liberato Cacace, del Wrexham, forman una sólida pareja de laterales y desempeñarán un papel clave tanto en defensa como en ataque para los All Whites, mientras que Michael Boxall, Sam Sutton, Finn Surman, Francis de Vries y Dalton Watkins son opciones sólidas para ocupar las posiciones de centrales.

    JugadorClub
    Tyler BindonSheffield United
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Storm RouxCentral Coast Mariners
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Sam SuttonPerth Glory
    Isaac HughesWellington
  • FBL-WC-2026-OCEANIA-QUALIFIERS-NZL-FIJAFP

    Centrocampistas

    En comparación con la defensa, el centro del campo de Nueva Zelanda ofrece mayor solidez. Jugadores como Marko Stamenic y Joe Bell han sido figuras clave en el centro del campo de los All Whites y se espera que sigan desempeñando un papel importante en el Mundial del año que viene.

    Por su parte, Sarpreet Singh también podría ser una presencia crucial en el centro del campo ofensivo, con jugadores como Matthew Garbett, Matt Sheridan y Benjamin Old disponibles para reforzar aún más la línea media.

    JugadorClub
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Callum McCowattSilkeborg
    Sarpreet SinghWellington
    Matthew SheridanWellington
    Ben OldSan Etienne
    Matthew GarbettPeterborough
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    Atacantes

    En el tercio ofensivo del campo, Nueva Zelanda cuenta con un auténtico goleador en la figura de Chris Wood, del Nottingham Forest. El máximo goleador histórico de Nueva Zelanda terminó la temporada como quinto máximo goleador de la Premier League 2024-25, con 20 tantos en 36 partidos, aunque ha tenido problemas físicos a lo largo de la presente campaña.

    Los jóvenes Jesse Randall y Logan Rogerson también han rendido a buen nivel con el Auckland City y podrían entrar en la convocatoria como miembros importantes de la selección neozelandesa en la escena mundial este año.

    Otro joven, Ben Waine, también podría desempeñar un papel importante en el tercio ofensivo, tras haberse incorporado recientemente al Port Vale procedente del Mansfield Town.

    JugadorClub
    Chris WoodNottingham Forest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Logan RogersonCiudad de Auckland
    Ben WainePort Vale
    Moses DyerPhnom Penh Crown
    Luke Supyk Wellington
    Max MataSt Patrick's Athletic
    Elijah JustMotherwell
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    Las estrellas de Nueva Zelanda

    Para que Nueva Zelanda tenga un buen rendimiento en el Mundial, necesitará que sus mejores jugadores den un paso al frente y estén a la altura. Una de esas estrellas clave es Chris Wood, del Nottingham Forest, cuyo estado de forma será de vital importancia para los aficionados de los All Whites de cara al torneo. Wood compitió con jugadores de la talla de Mohamed Salah, Erling Haaland y Alexander Isak en cuanto a goles en la Premier League la temporada pasada, pero una lesión esta temporada significa que puede que no esté tan en forma en el Mundial.

    Junto a Wood, Matthew Garbett, Sarpreet Singh y Ben Waine tendrán un papel importante que desempeñar tanto en el centro del campo como en el ataque, apoyando los movimientos de Wood en el último tercio del campo.

    Elijah Just, que fichó por el Motherwell de la Premiership escocesa el año pasado, es otro joven talento que podría suponer una amenaza jugando por las bandas.

    En la zaga, Tyler Bindon será crucial para liderar la línea defensiva de los All Whites.

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    Once inicial previsto de Nueva Zelanda para el Mundial de 2026

    Max Crocombe es actualmente el portero con más experiencia de la selección neozelandesa y se espera que sea el titular en el Mundial, con Alex Paulsen como suplente.

    En defensa, se espera que la pareja de laterales formada por Tyler Bindon y Liberato Cacace domine las bandas, mientras que Finn Surman y Michael Boxall ocuparán el centro de la zaga.

    En el centro del campo, el trío formado por Joe Bell, Marko Stamenic y Sarpreet Singh conforma un mediocampo equilibrado y sólido que podría desempeñar un papel clave en la campaña de Nueva Zelanda en el torneo.

    En la delantera, los jóvenes Elijah Just y Ben Waine podrían resultar peligrosos en ataque desde las bandas, con Chris Wood como principal referente ofensivo.

    Once inicial previsto de Nueva Zelanda (4-3-3): Crocombe; Cacace, Boxall, Surman, Bindon; Bell, Stamenic, Sarpreet; Eli Just, Wood, Ben Waine