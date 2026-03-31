Convocatoria de Nueva Zelanda para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Nueva Zelanda ha confirmado su plaza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, asegurándose la clasificación para el mayor escenario futbolístico tras una ausencia de 16 años.

Los All Whites jugaron por última vez en el Mundial de 2010, donde sorprendieron a todos al empatar sus tres partidos, incluido uno contra la entonces campeona, Italia. Sin embargo, no lograron pasar a las eliminatorias. Antes de eso, Nueva Zelanda solo había participado una vez en el Mundial, allá por 1982.

Aún no han ganado ningún partido en este gran evento y estarán decididos a conseguir su primera victoria el año que viene. Aunque no se encuentran entre las selecciones más fuertes ni son favoritos para ganar el torneo, cuentan con jugadores de calidad que podrían ayudarles a llegar a las últimas fases.

¿Podrán los All Whites desafiar las expectativas y dejar su huella en el torneo de este año?