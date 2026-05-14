Nueva Zelanda ha confirmado su plaza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, asegurándose la clasificación para el mayor escenario futbolístico tras una ausencia de 16 años.

Los All Whites jugaron por última vez en 2010, cuando empataron sus tres partidos, incluido el de la entonces campeona Italia, pero no avanzaron a la siguiente ronda. Antes de eso, su única participación había sido en 1982.

Nunca han ganado un partido en la competición, así que buscarán su primera victoria el año que viene. Aunque no figuran entre los favoritos, cuentan con jugadores de calidad que podrían llevarles lejos.

¿Lograrán los All Whites desafiar las expectativas y dejar su huella en el torneo?