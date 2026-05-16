Convocatoria de Japón para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la cita en EE. UU., México y Canadá?

Japón se convirtió en la primera selección, aparte de las tres anfitrionas, en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer a Baréin en las eliminatorias de la AFC en marzo.

Es un equipo siempre entretenido, famoso por sorprender en los grandes escenarios.

En 2022 lideró su grupo tras vencer a España y Alemania, pero cayó ante Croacia en octavos por penaltis.

Los Samurai Blue regresan con renovada confianza, decididos a superar por fin los octavos de final.

Cuenta con talento de primer nivel que milita en Europa y con la experiencia del seleccionador Hajime Moriyasu. Con la lista ya confirmada, veamos los jugadores que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México para el torneo de 2026.