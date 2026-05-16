Goal.com
En directoEntradas
England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

Convocatoria de Japón para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la cita en EE. UU., México y Canadá?

Japan
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección japonesa para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Japón se convirtió en la primera selección, aparte de las tres anfitrionas, en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer a Baréin en las eliminatorias de la AFC en marzo.

Es un equipo siempre entretenido, famoso por sorprender en los grandes escenarios.

En 2022 lideró su grupo tras vencer a España y Alemania, pero cayó ante Croacia en octavos por penaltis.

Los Samurai Blue regresan con renovada confianza, decididos a superar por fin los octavos de final.

Cuenta con talento de primer nivel que milita en Europa y con la experiencia del seleccionador Hajime Moriyasu. Con la lista ya confirmada, veamos los jugadores que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México para el torneo de 2026.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Porteros

    Japón tiene buenos porteros. El guardameta del Parma, Zion Suzuki, es el candidato principal para ser titular con los Samurai Blue. Ha sido titular habitual desde la retirada de Shuichi Gonda en 2022.

    Le acompañan Keisuke Osako y Tomoki Hayakawa, ambos de la J1 League, como recambios fiables, mientras que Kosei Tani se queda fuera de la lista final.

    JugadorClub 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Anuncios
  • 20221205 yuto nagatomo(C)Getty images

    Defensas

    La selección japonesa llega al Mundial 2026 con una defensa de primer nivel. Destaca Yuto Nagatomo, que será el primer asiático en jugar cinco Mundiales. También está Takehiro Tomiyasu, ex del Arsenal, que aporta experiencia.

    Hiroki Ito, del Bayern Múnich, será otro baluarte pese a que las lesiones limitaron su primera temporada en Alemania. Junnosuke Suzuki también aporta opciones interesantes para Moriyasu. La baja de Koki Machida, del Hoffenheim, por lesión de ligamento cruzado anterior, es un duro golpe.

    JugadorClub
    Hiroki ItoBayern de Múnich
    Ko ItakuraAjax
    Takehiro TomiyasuAjax
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Junnosuke SuzukiFC Copenhague
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (cedido por el Southampton)
    Yuto NagatomoFC Tokio
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Centrocampistas

    El mediocampo de Japón apuesta por la experiencia. Wataru Endo, del Liverpool, con más de 70 partidos con los Samurai Blue, lidera el grupo.

    Daichi Kamada, del Crystal Palace, es otro veterano clave, y Yuito Suzuki, recién fichado por el SC Freiburg, aporta un toque decisivo. Kaishu Sano completa la lista para dar profundidad.

    No obstante, el equipo echará de menos a Hidemasa Morita, del Sporting CP, lesionado. Tampoco están los jóvenes Ryunosuke Sato y Kodai Sano, lo que reafirma la apuesta de Moriyasu por la experiencia.

    JugadorClub
    Wataru EndoLiverpool
    Kaishu SanoMaguncia 
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Ao TanakaLeeds United
    Yuito SuzukiSC Freiburg
  • keito-nakamura(C)Getty Images

    Atacantes

    Japón tiene una defensa y un centro del campo sólidos, pero su mayor peligro llega en ataque. Sin embargo, el equipo de Moriyasu ha recibido un duro golpe: los extremos estrella Kaoru Mitoma y Takumi Minamino se perdieron el torneo por lesión.

    Le reemplazará Takefusa Kubo, del Real Sociedad, uno de los extremos más letales de Europa y capaz de decidir por sí solo. Junto a él, el delantero Keito Nakamura será clave. Desde su debut en 2023 ha marcado 10 goles en 24 partidos y aporta la potencia ofensiva que tanto necesita la delantera de Moriyasu.

    JugadorClub
    Keito NakamuraReims
    Junya ItoGenk
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Ritsu DoanEintracht de Fráncfort
    Daizen MaedaCeltic
    Ayase UedaFeyenoord
    Koki OgawaNEC Nimega
    Keisuke GotoSt. Truiden
    Kento ShiogaiWolfsburgo
  • Japan v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Las estrellas del fútbol japonés

    A pesar de las lesiones, Japón mantiene un ataque letal y un medio campo y defensa equilibrados. En la delantera destacan Takefusa Kubo y Keito Nakamura, peligrosos en el último tercio.

    Ritsu Doan, del Friburgo, es otra estrella habitual de los Samuráis Azules.

    En el medio, la experiencia de Wataru Endo y Daichi Kamada será clave para imponer el ritmo, mientras que Kaishu Sano y Yuito Suzuki pueden aportar profundidad en ataque.

    En defensa, el joven Hiroki Ito, estrella del Bayern, aportará versatilidad como central o lateral izquierdo una vez se recupere de su lesión.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Japón para el Mundial de 2026

    Zion Suzuki, portero del Parma en la Serie A, parte como titular de Japón.

    El seleccionador Moriyasu suele usar tres defensas y se espera que mantenga esa formación en el Mundial. Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu y Ko Itakura conforman una zaga sólida y fiable.

    En el medio, Wataru Endo aporta experiencia, mientras Daichi Kamada y Ao Tanaka suman creatividad; se espera que el joven Yuito Suzuki complete la lista.

    En ataque, Nakamura y Kubo liderarán el tridente ofensivo junto a Ritsu Doan, del Freiburg.

    Once inicial previsto (3-4-3): Z. Suzuki; Tomiyasu, Ito, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Nakamura, Doan, Kubo.

Amistosos
Japan crest
Japan
JPN
Iceland crest
Iceland
ISL