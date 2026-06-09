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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Convocatoria de Holanda para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la fase final en Estados Unidos, México y Canadá?

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Holanda

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de los Países Bajos para el Mundial de la FIFA 2026

Holanda, potencia futbolística, llegó a tres finales del Mundial (1974, 1978 y 2010), pero nunca pudo alzarse con el título.

En 2014 vencieron 5-1 a España en la fase de grupos, pero cayeron ante Argentina en semifinales tras una agotadora tanda de penaltis.

En 2018 no se clasificó al quedar tercera de grupo, por detrás de Francia y Suecia.

En 2022 cayeron ante Argentina en penaltis tras un 2-2 en el tiempo reglamentario.

¿Cambiará su suerte en el próximo torneo? Lo descubriremos analizando su plantilla.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Porteros

    Holanda tiene buenos porteros. Bart Verbruggen, del Brighton, es el favorito para ser titular en el próximo torneo. 

    Mark Flekken, fichado por el Bayer Leverkusen, también es opción para el equipo de Ronald Koeman, mientras que el portero del Sunderland, Robin Roefs, podría entrar en la convocatoria.

    JugadorClub 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    • Anuncios
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La defensa de Países Bajos es una de las mejores del mundo. Con Virgil van Dijk como capitán y referente, el Liverpool aporta solidez.

    Aunque Matthijs de Ligt, del Manchester United, se ha quedado fuera por lesión, Ronald Koeman cuenta con sólidas alternativas como Stefan de Vrij, Nathan Ake y Jan Paul van Hecke.

    En los laterales también hay opciones: Denzel Dumfries actuará como titular en la derecha, con Micky van de Ven y el joven Jorrel Hato en la izquierda. Jurrien Timber se perdió el torneo por lesión y su lugar lo ocupará el defensa del Sunderland Lutsharel Geertruida.

    JugadorClub
    Denzel DumfriesInter 
    Lutsharel GeertruidaSunderland (cedido por RB Leipzig)
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkeManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Holanda no tiene en el centro del campo la misma profundidad que en defensa, pero cuenta con jugadores de calidad capaces de imponer el ritmo del partido.

    Frenkie de Jong, del Barcelona, ha recuperado su mejor forma con Hansi Flick y es clave para los Países Bajos. Su dominio del centro del campo y su capacidad para impulsar el balón hacia delante decidirán el éxito naranja en el Mundial.

    Junto a él, Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus) y Ryan Gravenberch (Liverpool) aportan más calidad y experiencia.

    Quinten Timber y Marten de Roon añaden profundidad y versatilidad.

    JugadorClub
    Frenkie de JongBarcelona
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarsella
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Atacantes

    Holanda no solo tiene una defensa sólida y un mediocampo firme, sino también un ataque potente. Memphis Depay, ya máximo goleador histórico de la Orange por encima de Robin van Persie, liderará la delantera y asumirá la responsabilidad en el último tercio.

    Cody Gakpo ha mostrado un gran nivel y será clave, mientras que Justin Kluivert, Donyell Malen y Brian Brobbey aportan talento joven.

    En resumen, Holanda tiene profundidad en todas las líneas y aspira a llegar lejos en el Mundial 2026.

    JugadorClub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Crysencio SummervilleWest Ham
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Jugadores estrella de los Países Bajos

    La selección holandesa cuenta con jugadores de gran calidad en todas las zonas del campo, y algunas de las mayores estrellas del fútbol europeo y mundial visten la emblemática camiseta naranja. Como se ha mencionado anteriormente, el máximo goleador histórico de Holanda, Memphis Depay, desempeñará un papel fundamental en el ataque junto al talentoso Cody Gakpo.

    En el medio, Frenkie de Jong impondrá su calma y su talento con el balón; su buen momento en el Barcelona lo convierte en clave para el juego naranja. Tijjani Reijnders, probablemente, también será importante a la hora de llevar el balón hacia adelante.

    En defensa, Virgil van Dijk liderará la contención y mantiene su estatus de referente mundial en la zaga.

    Denzel Dumfries, fichaje del Real Madrid, aportará profundidad por las bandas: ya brilla con el Inter y también con la naranja.

  • Netherlands 2026Getty

    Once inicial previsto de la selección de Países Bajos para el Mundial de 2026

    En la portería, se espera que Bart Verbruggen mantenga la titularidad, con Mark Flekken como suplente.

    En defensa, Koeman mantiene una zaga de cuatro: Virgil van Dijk y Jan Paul van Hecke en el centro, Micky van de Ven o Nathan Ake en la izquierda y Denzel Dumfries en la derecha.

    En el medio, Ryan Gravenberch y Frenkie de Jong formarían el doble pivote, con Tijjani Reijnders completando el trío.

    En ataque, el olfato goleador de Cody Gakpo y la sangre fría de Memphis Depay serán claves. Por la banda derecha, Donyell Malen y otros jugadores luchan por el último puesto.

    Once inicial previsto de Holanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo.

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