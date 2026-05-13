Goal.com
En directoEntradas
TOPSHOT-FBL-CAN-2024-GHA-EGYAFP
Gill Clark

Traducido por

Convocatoria de Ghana para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Ghana
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ghana se dirige a su quinto Mundial tras ganar ocho de diez partidos en la fase de clasificación y obtener uno de los nueve cupos directos de África.

Las Estrellas Negras, que llegaron a cuartos en 2010, aspiran a la fase eliminatoria gracias a un plantel con mucho talento ofensivo. Se espera que las estrellas de la Premier League, Mohammed Kudus y Antoine Semenyo, lideren un ataque en el que también destacan Inaki Williams, del Athletic de Bilbao, y Jordan Ayew, del Leicester.

En la fase de grupos se medirá a Panamá, Inglaterra y Croacia, y buscará resarcirse de su ausencia en la Copa Africana de Naciones 2025 con un gran torneo este verano.

De cara a la gran cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.

  • Nigeria v Ghana - The Unity CupGetty Images Sport

    Porteros

    Benjamin Asare es el portero titular de Ghana y todo indica que lo será en el Mundial. El guardameta del Heart of Oaks mantiene su buen nivel en la Premier League de Ghana y es de fiar para las Estrellas Negras. Lawrence Ati-Zigi, del St. Gallen, y Joseph Anang, del St. Patrick's Athletic, probablemente serán sus suplentes en el torneo bajo el mando de Otto Addo.

    JugadorClub 
    Lawrence Ati-ZigiSt. Gallen
    Joseph AnangSt Patrick's Athletic
    Benjamín AsareHearts of Oak
    • Anuncios
  • Gideon MENSAH-ghana-20250531(C)Getty Images

    Defensas

    Ghana solo encajó seis goles en diez partidos de la fase de clasificación para el Mundial, lo que refleja la solidez de su defensa. La pareja formada por Alexander Djiku y Mohammed Salisu fue clave, pero las Estrellas Negras perdieron al defensa del Mónaco por una lesión en el ligamento cruzado anterior.

    Gideon Mensah, titular en el lateral izquierdo, ahora compite con Derrick Kohn. El defensa del Unión Berlín ha completado una temporada sólida en Alemania y viajará a Estados Unidos, México y Canadá este verano.

    La joven promesa Kojo Peprah Oppong, tras un brillante inicio en el Niza, aspira a mantenerse en la lista definitiva. Para los amistosos previos, Otto Addo ha llamado también a Patric Pfeiffer, Marvin Senaya y Derrick Luckassen, quienes buscan ganarse un lugar en la convocatoria final.

    JugadorClub 
    Gideon MensahAuxerre
    Jerome OpokuIstanbul Basakşehir
    Kojo Peprah OppongNiza
    Caleb YirenkyiNordsjælland
    Jonas AdjeteyBasilea
    Ebenezer AnnanSaint-Étienne
    Alexander DjikuSpartak de Moscú
    Patric PfeifferDarmstadt 98
    Derrick LuckassenPafos FC
    Marvin SenayaAuxerre
    Derrick KohnUnion Berlin
  • TOPSHOT-FBL-CAN-2024-GHA-EGYAFP

    Centrocampistas

    Mohammed Kudus, del Tottenham, es la gran figura del centro del campo de Ghana. Su gol selló la clasificación ante las Comoras. A pesar de una temporada complicada con los Spurs en la Premier League y de las lesiones en 2026, se espera que llegue en forma al Mundial.

    El centrocampista del Villarreal, Thomas Partey, sigue siendo clave pese a su escaso minutos en La Liga; fue fundamental en la clasificación y aporta gran experiencia. 

    La estrella del Auxerre, Elisha Owusu, también es clave y aspira a ser titular tras superar sus lesiones, mientras que Ibrahim Sulemana regresó a la selección para los amistosos de marzo. 

    Abu Francis se perderá la cita por una doble fractura en la pierna sufrida ante Japón en 2026.

    JugadorClub 
    Elisha OwusuAuxerre
    Thomas ParteyVillarreal
    Kelvin NkrumahMedeama
    Kwasi SiboOviedo
    Prince OwusuMedeama SC
    Mohammed KudusTottenham
    Salis Abdul SamedNiza
    Ibrahim SulemanaCagliari
  • Japan v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    La delantera de Ghana está repleta de estrellas y la competencia por un puesto en la convocatoria para el torneo de este verano es muy reñida. La estrella del Manchester City, Antoine Semenyo, tiene el puesto asegurado y se espera que sea una de las figuras de las Estrellas Negras en el torneo.

    Iñaki Williams, del Athletic de Bilbao, y Jordan Ayew, de Leicester, también son fijos para el seleccionador Otto Addo y cuentan con un amplio historial goleador en clubes e internacional.

    Aún se debate la inclusión del veterano Andrew Ayew, quien no juega desde la Copa Africana de Naciones de 2023, pero su lealtad podría premiarse con un puesto.

    Los jóvenes Fatawu Issahaku y Kamaldeen Sulemana completan la lista con su talento: el primero ha marcado goles espectaculares con el Leicester, y el segundo destaca por su regate y su elegancia.

    JugadorClub 
    Abdul Fatawu IssahakuLeicester
    Christopher Bonsu BaahAl Qadsiah
    Kamaldeen SulemanaAtalanta
    Jordan AyewLeicester
    Iñaki WilliamsAthletic Club
    Antoine SemenyoManchester City
    Ernest NuamahLyon
    Brandon Thomas AsanteCoventry
    Prince AduViktoria Plzen
  • Jordan Ayew Ghana 2025Getty Images

    Las estrellas de Ghana

    Ghana confiará en Antoine Semenyo para el Mundial. El delantero brilló en la Premier League con el Bournemouth y mantuvo su olfato goleador tras fichar por el Manchester City en invierno, ganando la Carabao Cup en marzo.

    Su compañero en la Premier, Muhammed Kudus, también brilla en los grandes partidos. Tras superar las lesiones con el Tottenham, llegará en forma y motivado al torneo.

    El capitán Jordan Ayew, máximo goleador de la fase de clasificación con siete tantos, liderará de nuevo el ataque y buscará marcar en su tercer Mundial.

  • FBL-CAN-2024-MOZ-GHAAFP

    Once inicial previsto de Ghana para el Mundial de 2026

    Benjamin Asare será el portero titular de Ghana en el Mundial, respaldado por una defensa sólida. Alejander Djiku mantendrá su puesto, pero buscará nuevo compañero central tras la baja de Mohammed Salisu; Jerome Opoku es el candidato. Seidu y Mensah actuarán como laterales.

    En el medio, Thomas Partey actuará como pivote junto a Kwasi Sibo. Muhammed Kudus aportará creatividad y balones a la delantera.

    El capitán Jordan Ayew encabezará el ataque, posiblemente junto a Antoine Semenyo y Fatawu Issahaku.

    Once inicial previsto (4-3-3): Asare; Seidu, Opoku, Djiku, Mensah; Partey, Sibo, Kudus; Fatawu Issahaku, Jordan Ayew, Semenyo.

Amistosos
Mexico crest
Mexico
MEX
Ghana crest
Ghana
GHA