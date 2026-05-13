Convocatoria de Ghana para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Ghana se dirige a su quinto Mundial tras ganar ocho de diez partidos en la fase de clasificación y obtener uno de los nueve cupos directos de África.

Las Estrellas Negras, que llegaron a cuartos en 2010, aspiran a la fase eliminatoria gracias a un plantel con mucho talento ofensivo. Se espera que las estrellas de la Premier League, Mohammed Kudus y Antoine Semenyo, lideren un ataque en el que también destacan Inaki Williams, del Athletic de Bilbao, y Jordan Ayew, del Leicester.

En la fase de grupos se medirá a Panamá, Inglaterra y Croacia, y buscará resarcirse de su ausencia en la Copa Africana de Naciones 2025 con un gran torneo este verano.

De cara a la gran cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.