Goal.com
En directoEntradas
Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Traducido por

Convocatoria de Escocia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la cita en EE. UU., México y Canadá?

Scotland
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras años de ausencia, Escocia regresa a los grandes torneos.

Tras llevar a la Tartan Army a dos Eurocopas consecutivas con campañas de clasificación dramáticas, el equipo de Steve Clarke dio un paso más al liderar un grupo con Dinamarca, Grecia y Bielorrusia y sellar su plaza en el Mundial de 2026 en Norteamérica con una emocionante victoria 4-2 sobre los daneses en Hampden Park.

Hay gran optimismo en la plantilla, y Escocia no irá solo a participar: busca superar la fase de grupos, algo que no logró en las dos últimas Eurocopas, y cuenta con experiencia y jugadores de las mejores ligas europeas.

No será fácil: integrará el Grupo C junto a Brasil —rival al que nunca venció—, Marruecos y Haití. Es un desafío, pero, tras años de crecimiento, Escocia tiene el plantel idóneo para pelear por avanzar a la siguiente ronda.

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    Aunque parezca que Craig Gordon lleva 20 años en activo —22 desde su debut con Escocia—, sigue siendo el portero con más opciones de llevarse la camiseta número 1 este verano. Sin embargo, el exguardameta del Sunderland se perdió la concentración de marzo por una lesión de hombro, lo que dio oportunidad a otros. Entre ellos destacan el suplente del Nottingham Forest, Angus Gunn, y Liam Kelly, del Rangers, incluidos en la convocatoria de 26 jugadores.

    JugadorClub
    Angus GunnForest de Nottingham
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
    • Anuncios
  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La defensa de Escocia lleva años jugando junta, lo que aportará organización al Mundial. El capitán Andy Robertson sigue en acción con el Liverpool y llegará en forma; su compañero en el lateral izquierdo, Kieran Tierney, goza de minutos tras regresar al Celtic después de unos años complicados en el Arsenal.

    En el centro de la zaga, Grant Hanley y Scott McKenna aportarán orden, mientras que Aaron Hickey, del Brentford, sumará velocidad y desborde desde el lateral derecho. Completan la lista Nathan Patterson, Jack Hendry y Anthony Ralston. 

    JugadorClub
    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo de Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Aaron HickeyBrentford
  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Escocia se ha fortalecido con la llegada de varios centrocampistas a la Serie A. Scott McTominay, en su mejor momento en el Nápoles, lidera el grupo junto a Billy Gilmour, quien se unió en 2024. También destaca Lewis Ferguson, del Bolonia, incluido en la lista final.

    John McGinn, del Aston Villa, mantiene su importancia y busca su primer gol en un gran torneo. Ryan Christie, del Bournemouth, añade intensidad de la Premier, y el veterano Kenny McLean, de 34 años, aporta experiencia.

    JugadorClub
    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNápoles
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNápoles
    Lewis FergusonBolonia
  • Scotland v Belarus - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    Escocia, al igual que varias selecciones mundialistas, carece de un delantero goleador. Aun así, cuenta con jugadores trabajadores y comprometidos como Lyndon Dykes y Che Adams, quienes esperan su chance en el ataque.

    George Hirst y Findlay Curtis, con un solo gol entre ambos, muestran la falta de profundidad ofensiva que preocupa al seleccionador Clarke. Lawrence Shankland, tras una gran temporada con el Hearts, podría entrar en el once, y la velocidad de Ben Gannon-Doak podría ser clave si llega en forma.

    JugadorClub
    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    George HirstIpswich Town
    Findlay CurtisKilmarnock
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
    Ross StewartSouthampton
  • Scotland v Croatia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    Las estrellas del fútbol escocés

    Scott McTominay, estrella de Escocia, mostró su olfato goleador en el Manchester United y lo afianzó en el Nápoles. A su lado, John McGinn aportará más peligro desde el centro del campo.

    Escocia tendrá mucho trabajo defensivo, sobre todo ante Brasil y Marruecos, así que laterales como Andy Robertson y Kieran Tierney deberán estar muy atentos.

    Si, como se espera, Craig Gordon juega en Norteamérica, será uno de los futbolistas de mayor edad en un Mundial, aunque sus recientes actuaciones demuestran su fiabilidad.

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Escocia para el Mundial de 2026

    Clarke ha optado por un 4-2-3-1 en las últimas convocatorias, dejando de lado el sistema de tres centrales que tanto éxito dio a Escocia. Este dibujo da más libertad a McGinn y McTominay para sumarse al ataque, aunque mantiene la disciplina como base.

    Habrá que replegarse y aguardar el momento para contraatacar, estrategia que ya ha dado resultados y podría volver a funcionar este verano.

    Once inicial previsto (4-2-3-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson, McGinn; Christie, McTominay, Gannon-Doak; Shankland.

Amistosos
Scotland crest
Scotland
SCO
Curacao crest
Curacao
CUW