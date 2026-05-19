Convocatoria de Escocia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la cita en EE. UU., México y Canadá?

Tras años de ausencia, Escocia regresa a los grandes torneos.

Tras llevar a la Tartan Army a dos Eurocopas consecutivas con campañas de clasificación dramáticas, el equipo de Steve Clarke dio un paso más al liderar un grupo con Dinamarca, Grecia y Bielorrusia y sellar su plaza en el Mundial de 2026 en Norteamérica con una emocionante victoria 4-2 sobre los daneses en Hampden Park.

Hay gran optimismo en la plantilla, y Escocia no irá solo a participar: busca superar la fase de grupos, algo que no logró en las dos últimas Eurocopas, y cuenta con experiencia y jugadores de las mejores ligas europeas.

No será fácil: integrará el Grupo C junto a Brasil —rival al que nunca venció—, Marruecos y Haití. Es un desafío, pero, tras años de crecimiento, Escocia tiene el plantel idóneo para pelear por avanzar a la siguiente ronda.