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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Convocatoria de Escocia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Scotland
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras años de ausencia, Escocia vuelve a brillar.

Tras llevar a la Tartan Army a dos Eurocopas consecutivas con campañas de clasificación dramáticas, el equipo de Steve Clarke dio un paso más al liderar un grupo con Dinamarca, Grecia y Bielorrusia y sellar su plaza para el Mundial de 2026 en Norteamérica con una emocionante victoria 4-2 sobre los daneses en Hampden Park.

El plantel transmite gran optimismo y ya no viaja solo para cumplir: aspira a superar la fase de grupos, algo que no logró en las dos últimas Eurocopas, y cuenta con experiencia y jugadores de las principales ligas europeas.

No será fácil: está en el Grupo C con Brasil —a quien nunca ha vencido—, Marruecos y Haití. Es un reto exigente, pero Escocia tiene la plantilla y el trabajo de años para pelear por avanzar a las eliminatorias.

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    Porteros

    Aunque Craig Gordon debutó con Escocia hace 22 años, sigue siendo el candidato principal a la portería escocesa este verano. Sin embargo, el exguardameta del Sunderland no fue convocado en marzo por una lesión de hombro, lo que dio oportunidad a otros. Entre ellos están el suplente del Nottingham Forest, Angus Gunn; Scott Bain, del Falkirk; y Liam Kelly, del Rangers. 

    JugadorClub
    Angus GunnForest
    Scott BainFalkirk
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La defensa de Escocia lleva años jugando junta, una ventaja para la organización del Mundial. El capitán Andy Robertson sigue en acción con el Liverpool y llegará en forma; su compañero en el lateral izquierdo, Kieran Tierney, goza de minutos en el Celtic tras un complicado paso por el Arsenal.

    En el centro de la defensa, Grant Hanley y Scott McKenna aportarán orden, mientras que Aaron Hickey, del Brentford, sumará velocidad y desborde desde el lateral derecho. Completan la lista de convocados Nathan Patterson, Jack Hendry y Anthony Ralston. 

    JugadorClub
    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo de Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Ross McCrorieBristol City
    Aaron HickeyBrentford
  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Escocia se ha fortalecido con los traspasos de varios centrocampistas: cuatro titulares juegan en la Serie A. Destaca Scott McTominay, que brilla en el Nápoles junto a Billy Gilmour, fichado en verano de 2024. También podrían sumarse Lewis Ferguson (Bolonia) y Lennon Miller (Udinese).

    John McGinn, del Aston Villa, sigue siendo clave y busca su primer gol en un gran torneo. Ryan Christie, del Bournemouth, aporta la garra de la Premier, y el veterano Kenny McLean suma experiencia.

    JugadorClub
    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNápoles
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNápoles
    Lewis FergusonBolonia
    Lennon MillerUdinese
    Andy IrvingSparta de Praga
  • Scotland v Belarus - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    Escocia, al igual que varias selecciones que disputarán el Mundial este verano, carece de un delantero goleador. Aun así, cuenta con jugadores trabajadores y comprometidos como Lyndon Dykes y Che Adams, quienes esperan su chance en ataque.

    Tommy Conway, George Hirst y Findlay Curtis estuvieron en la convocatoria de marzo, pero entre los tres solo han marcado un gol internacional, lo que refleja la falta de profundidad ofensiva que sufre el seleccionador Clarke. Lawrence Shankland ha brillado con el Hearts y podría entrar en el once inicial en Norteamérica, mientras que la velocidad de Ben Gannon-Doak podría ser decisiva si demuestra su forma física en los próximos meses.

    JugadorClub
    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    Tommy ConwayMiddlesbrough
    George HirstIpswich Town
    Findlay CurtisKilmarnock
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
  • Scotland v Croatia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    Las estrellas del fútbol escocés

    Scott McTominay, centrocampista del Nápoles, es la estrella de Escocia y aporta goles. A su lado, John McGinn suma más opciones de gol desde el medio.

    Escocia tendrá mucho trabajo defensivo, sobre todo ante Brasil y Marruecos, así que laterales como Andy Robertson y Kieran Tierney deberán estar muy atentos.

    Si Craig Gordon entra en la lista final, será uno de los jugadores de mayor edad en un Mundial, pero sus últimas actuaciones demuestran su fiabilidad.

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    Once inicial previsto de Escocia para el Mundial de 2026

    Clarke ha optado por un 4-2-3-1 en las últimas convocatorias, dejando de lado el sistema de tres centrales que tanto éxito dio a Escocia. Este dibujo da más libertad a McGinn y McTominay para sumarse al ataque, aunque mantiene la disciplina como base.

    Aunque implica esperar el momento adecuado para atacar, esta táctica ya le ha dado buenos resultados a Escocia y podría volver a hacerlo este verano.

    Once inicial previsto (4-2-3-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson, McGinn; Christie, McTominay, Gannon-Doak; Dykes.

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