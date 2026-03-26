Convocatoria de Ecuador para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se avecina, y 48 selecciones se preparan para disputar el título.

La vigente campeona, Argentina, terminó en lo más alto de la tabla en la fase de clasificación de la CONMEBOL, mientras que Ecuador, sorprendentemente, se aseguró la clasificación anticipada y terminó en segundo lugar, superando a potencias tradicionales como Brasil y Uruguay.

La Tricolor cuenta con una plantilla bastante equilibrada, dirigida por el seleccionador argentino Sebastián Beccacece. Tras quedar eliminada en la fase de grupos de la edición de 2022, Ecuador estará decidida a llegar más lejos esta vez y consolidarse como una de las revelaciones del torneo.

Esta será solo la quinta vez que la nación sudamericana participe en el Mundial, tras debutar en 2002. Ecuador ha quedado encuadrado en el Grupo E y se enfrentará a Alemania, Curazao y Costa de Marfil por un puesto en la fase eliminatoria del Mundial.

Esta es la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU. mientras Ecuador busca dejar huella en el mayor torneo de fútbol del mundo.