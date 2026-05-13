Convocatoria de Costa de Marfil para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Costa de Marfil se clasifica para su primer Mundial en 12 años tras quedar primera de su grupo, por delante de Gabón. Disputará el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador, Emerse Fae, ya sabe que su equipo se medirá a Ecuador, Alemania y Curazao, y los Elefantes aspiran a superar por primera vez la fase de grupos.

Sin embargo, Costa de Marfil llega tras perder el título africano: fue eliminada en cuartos de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Egipto.

Aun así, el equipo cuenta con talento joven, como Amad Diallo (Manchester United) y Yan Diomande (RB Leipzig), que aspiran a un papel protagonista este verano.

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.