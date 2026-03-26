Convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Podría decirse que Brasil es uno de los equipos de fútbol más populares del mundo y sigue siendo una potencia a tener en cuenta en el fútbol mundial.

Jugadores legendarios como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Rivaldo han vestido la camiseta amarilla de Brasil, y la Seleção ha ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones, más que cualquier otra nación.

Sin embargo, no ha estado en su mejor momento en los últimos años, especialmente en la Copa del Mundo, ya que sus actuaciones en las últimas ediciones han sido decepcionantes. Quedó eliminada en cuartos de final y en octavos de final en 2006 y 2010, respectivamente, pero fue la edición de 2014 la que le supuso la mayor humillación, y además en su propio terreno. Brasil sufrió una humillante derrota ante Alemania por un impactante 7-1 en las semifinales disputadas en el Maracaná. Los alemanes acabaron ganando el torneo tras derrotar a Argentina en la final.

En 2018, Brasil figuraba entre los favoritos con una plantilla sólida, pero volvió a decepcionar tras caer eliminada ante Bélgica en cuartos de final. El Mundial de 2022 trajo más de lo mismo, ya que Croacia eliminó a Brasil en una dramática tanda de penaltis, una vez más en cuartos de final.

Sus actuaciones en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026 tampoco han sido convincentes. Sin embargo, con un ganador en serie como Carlo Ancelotti al mando y algunos de los talentos más prometedores de Europa en la plantilla, hay una esperanza renovada entre los fieles del «Joga Bonito» mientras se preparan para enfrentarse a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

Pero, ¿será eso suficiente para poner fin por fin a una sequía de 24 años? GOAL echa un vistazo a los jugadores de que disponen para la gran cita de 2026 en EE. UU., México y Canadá.