Brasil sigue siendo una potencia del fútbol mundial y aspirará a ganar la Copa del Mundo de 2026.

Jugadores legendarios como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Rivaldo han vestido la famosa camiseta amarilla, y la Seleção ha ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones, más que cualquier otra nación.

No obstante, sus últimas actuaciones han sido decepcionantes: cayó en cuartos en 2006 y en octavos en 2010. En casa, encajó un humillante 7-1 ante Alemania en semifinales. Los alemanes luego vencieron a Argentina en la final.

En 2018 cayeron ante Bélgica en cuartos, y en 2022 Croacia los eliminó en penaltis en la misma ronda.

Sus actuaciones en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026 tampoco han sido convincentes. Sin embargo, bajo la dirección de Carlo Ancelotti y con jóvenes talentos europeos en la plantilla, renace la esperanza de que puedan rendir al máximo y llegar lejos antes de enfrentarse a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

GOAL repasa la lista que Ancelotti ha convocado para la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.