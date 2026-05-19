Brasil es uno de los equipos de fútbol más populares del mundo y sigue siendo una potencia a tener en cuenta.

Jugadores legendarios como Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo han vestido la camiseta amarilla, y la Seleção ha ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones, más que cualquier otra nación.

No obstante, en los últimos años su rendimiento ha sido irregular, sobre todo en la Copa del Mundo. Cayeron en cuartos de final en 2006 y en octavos en 2010. La mayor humillación llegó en 2014, en casa. En semifinales cayeron 7-1 ante Alemania en el Maracaná, y los teutones luego vencieron a Argentina en la final.

En 2018, pese a ser favorito, cayó ante Bélgica en cuartos; en 2022, Croacia lo eliminó en penaltis en la misma ronda.

Sus actuaciones en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026 tampoco han sido convincentes. Sin embargo, con un ganador en serie como Carlo Ancelotti al mando y algunos de los talentos más prometedores de Europa en la plantilla, hay una esperanza renovada entre los fieles del «Joga Bonito» mientras se preparan para enfrentarse a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

¿Bastará para acabar con 24 años de sequía? GOAL repasa la plantilla con la que Brasil afrontará la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.