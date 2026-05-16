Goal.com
En directoEntradas
Belgium v Wales - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock y Adhe Makayasa

Traducido por

Convocatoria de Bélgica para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la cita en EE. UU., México y Canadá?

Belgium
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bélgica podría ser la sorpresa del Mundial 2026 y pelear por el título. 

Los Diablos Rojos han tenido a algunos de los mejores jugadores del mundo en los últimos años, pero su «generación dorada» no alcanzó la gloria en los grandes torneos. 

A lo largo de su historia ha participado en 13 torneos; se ausentó en 1958, 1962, 1974, 1978, 2006 y 2010, y no compitió en 1950.

Su mejor actuación llegó en 2018, cuando, liderados por Kevin De Bruyne, alcanzaron las semifinales y finalizaron terceros tras vencer a Inglaterra en el partido por el bronce. ¿Podrán dar dos pasos más y coronarse en 2026?

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Porteros

    Bélgica cuenta con uno de los mejores porteros del mundo: Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid ha jugado más de 100 partidos con su selección y ganó el Guante de Oro tras el tercer puesto de los Diablos Rojos en el Mundial 2018, gracias a varias actuaciones excepcionales.

    Le respalda el portero del Manchester United, Senne Lammens, uno de los guardametas más destacados de la Premier League desde su llegada a Old Trafford. Completa el trío Mike Penders, cedido por el Chelsea al Estrasburgo, una suplencia joven y de gran calidad para el torneo.

    JugadorClub
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Senne LammensManchester United
    Mike PendersEstrasburgo (cedido por el Chelsea)
    • Anuncios
  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    Defensas

    En defensa, Bélgica renovó su plantilla tras la despedida de Jan Vertonghen y Toby Alderweireld. Aun así, la zaga mantiene experiencia gracias a los laterales Timothy Castagne (Fulham) y Thomas Meunier (Lille), habituales en grandes torneos.

    Esta experiencia se combina con la juventud de Zeno Debast (22 años, Sporting) y Koni de Winter (23, AC Milan). Completan la zaga Maxim de Cuyper (Brighton), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Brandon Mechele y Joaquín Seys (Club Brujas), y la promesa del Lille, Nathan Ngoy.

    JugadorClub
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht de Fráncfort
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton and Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brujas
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquín SeysClub Brujas
    Nathan NgoyLille
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    Centrocampistas

    Bélgica muestra talento táctico y profundidad en el centro del campo. Junto a los veteranos Youri Tielemans y Axel Witsel, los Diablos Rojos cuentan con Kevin De Bruyne, uno de los mejores mediocampistas del mundo, que a sus 34 años sigue siendo una figura de talla mundial.

    Aunque este torneo en Norteamérica podría ser el broche final de la carrera internacional de De Bruyne, el centro del campo se refuerza con más talento de élite de la Premier y de Europa. El potente Amadou Onana (Aston Villa), el dinámico Nicolas Raskin (Rangers) y el experimentado creador Hans Vanaken (Club Brugge) aportan energía y creatividad.

    JugadorClub
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNápoles
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Hans VanakenClub Brujas
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    Atacantes

    Bélgica cuenta con una delantera potente y variada. Romelu Lukaku aporta fuerza y goles, mientras que Jeremy Doku (Manchester City) y Leandro Trossard (Arsenal) aportan velocidad y desborde por las bandas.

    Además, una segunda línea versátil puede abrir las defensas más cerradas. Los creativos Charles de Ketelaere y Alexis Saelemaekers suman instinto goleador y visión de juego, y desde los extremos Dodi Lukebakio, Diego Moreira y Matias Fernández-Pardo aportan desborde y velocidad.

    JugadorClub
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNápoles
    Leandro TrossardArsenal
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Diego MoreiraEstrasburgo
    Matias Fernández-PardoLille
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Las estrellas de Bélgica

    Kevin De Bruyne, uno de los mejores creadores del fútbol mundial, quiere dejar huella en el Mundial antes de retirarse. Romelu Lukaku, delantero de élite capaz de marcar en cualquier momento, apenas ha jugado en la temporada 2025-26.

    En la portería destaca Thibaut Courtois, posiblemente el mejor del mundo, y las deslumbrantes habilidades de regate de Jeremy Doku y Leandro Trossard añaden otro arma letal.

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Once inicial previsto de Bélgica para el Mundial de 2026

    Courtois será casi seguro el portero de Bélgica en el Mundial. 

    En defensa, Meunier y Castagne contenerán a los delanteros rivales, mientras que De Bruyne y Tielemans buscarán romper la zaga contraria. 

    Doku y Trossard, con su gran talento ofensivo, acompañarán a Lukaku y pueden desequilibrar a cualquier defensa en el Mundial 2026. 

    Once inicial previsto (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

Amistosos
Croatia crest
Croatia
CRO
Belgium crest
Belgium
BEL