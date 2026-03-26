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Convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

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Todo lo que necesitas saber sobre la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina, proclamada campeona del mundo en 2022, defenderá su codiciado título en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

La Albiceleste derrotó a Francia en una emocionante final en el estadio Lusail de Catar para alzarse con su tercer título mundial, el primero desde el icónico triunfo de Diego Maradona en México en 1986. La brillante tripleta de Kylian Mbappé estuvo a punto de arrebatarle el partido al equipo de Lionel Scaloni, pero la heroicidad de Emiliano Martínez en la tanda de penaltis selló la victoria para los azul y blancos, coronando así el momento culminante de la ilustre carrera de Lionel Messi.

Se aseguraron cómodamente la clasificación para el Mundial de 2026 al encabezar la fase de clasificación de la CONMEBOL, tras vencer a su archirrival, Brasil, tanto en casa como a domicilio.

La Albiceleste es una potencia a tener en cuenta, tras haber ganado dos Copas América y un Mundial en solo cuatro años. Volverá a llegar al torneo como una de las favoritas, con jugadores de calidad en todas las posiciones, incluido el legendario Messi, que disputará su último Mundial. A pesar de su edad, Messi sigue rindiendo a un alto nivel en la MLS y sigue siendo capaz de cambiar el rumbo de los partidos por sí solo.

De cara a la gran cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Porteros

    Salvo que surja alguna sorpresa, se espera que Emiliano Martínez, del Aston Villa, sea el portero titular de Argentina en el Mundial de 2026. Martínez ha desempeñado un papel crucial en los recientes éxitos de Argentina, con actuaciones decisivas tanto en la Copa América como en el Mundial. Es prácticamente imbatible en las tandas de penaltis, gracias a sus tácticas psicológicas capaces de desconcertar incluso a los mejores delanteros en los momentos más decisivos.

    Se espera que Gerónimo Rulli, del Marsella, sea el portero suplente de la selección, y es probable que el exguardameta del PSV Walter Benítez complete el grupo de porteros, aunque Juan Musso aún no haya perdido la esperanza de entrar en la convocatoria.

    JugadorClub 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Gerónimo RulliMarsella
    Juan MussoAtlético de Madrid
    • Anuncios
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    Los argentinos cuentan con una sólida defensa, con numerosas opciones de calidad en todas las posiciones. La pareja de centrales formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez es, sin duda, una de las mejores del mundo, ya que ambos jugadores lideran la zaga y defienden con agresividad y serenidad.

    Por su parte, el experimentado Nicolás Otamendi sigue siendo una opción fiable para el equipo de Lionel Scaloni y ha confirmado que el torneo de verano será su último Mundial, ya que tiene previsto retirarse del fútbol internacional tras la cita estival.

    Gonzalo Montiel, autor del penalti que dio la victoria en el Mundial, y Nicolás Tagliafico también son opciones sólidas, aportando una valiosa profundidad y flexibilidad en caso de lesiones, mientras que Nahuel Molina llega al torneo tras marcar algunos goles espectaculares esta temporada con el Atlético de Madrid.

    Jóvenes prometedores como Valentín Barco, Julio Soler y Mariano Troilo también esperarán entrar en la convocatoria, pero Juan Foyth se queda fuera tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles.

    JugadorClub
    Valentín BarcoEstrasburgo
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marsella
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtlético de Madrid
    Nicolás OtamendiBenfica
    Lisandro MartínezManchester United
    Nicolás TagliaficoMarsella
    Germán Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Sevilla
    Nehuen PérezOporto
    Marcos AcuñaRiver Plate
    Mariano TroiloBelgrano
    Julio SolerBournemouth
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Además de contar con una defensa sólida, la Albiceleste también dispone de un mediocampo muy completo. Scaloni tendrá a su disposición una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas para el Mundial de 2026.

    Jugadores como Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Leandro Paredes desempeñaron un papel clave en el triunfo de Argentina en 2022 y siguen siendo figuras fundamentales en la plantilla.

    Talentos emergentes como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri han rendido a un nivel brillante en sus respectivos clubes y podrían ofrecer nuevas opciones a Scaloni de cara al torneo, mientras que alguien como Thiago Almada también ha impresionado en el sistema de Scaloni y podría desempeñar un papel significativo en el Mundial del año que viene.

    Giovani Lo Celso parece que se perderá el Mundial con Argentina tras sufrir una rotura del cuádriceps de la pierna derecha mientras estaba cedido en el Villarreal. Valentín Carboni es otra baja, ya que ha sido descartado por una grave lesión de rodilla. 

    JugadorClub
    Leandro ParedesAS Roma
    Rodrigo De PaulAtlético de Madrid
    Enzo FernándezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolás PazComo
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodríguezWest Ham United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Atacantes

    Argentina también cuenta con un potente ataque. De hecho, podría decirse que es precisamente en el aspecto ofensivo donde la Albiceleste es más fuerte. Liderados por nada menos que Lionel Messi, los aficionados esperan otra campaña mágica del legendario número 10.

    Messi cuenta con el apoyo en ataque de jugadores como Julián Álvarez, que desempeñó un papel clave en el triunfo de 2022, mientras que Lautaro Martínez, del Inter, también se encuentra en su mejor momento, desempeñando un papel importante tanto en su club como en la selección nacional. Martínez fue el máximo goleador de la Copa América de 2024, llegando incluso a marcar el gol de la victoria en la final contra Colombia.

    Giuliano Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, también ha impresionado con los campeones del mundo y podría convertirse en una opción para la alineación titular en el Mundial.

    Sin embargo, no podrán contar con el legendario Ángel Di María, quien anunció su retirada tras la victoria en la Copa América de 2024.

    JugadorClub
    Julian ÁlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter de Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético de Madrid
    Lautaro MartínezInter de Milán
    Ángel CorreaAtlético de Madrid
    Paulo DybalaAS Roma
    Matías SouleAS Roma
    Alejandro GarnachoManchester United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Jugadores estrella de Argentina

    Argentina cuenta con algunos de los talentos más prometedores del fútbol mundial y ha dado a conocer a varios jugadores de primer nivel en los últimos años. Una de esas estrellas es Julián Álvarez, que se ha convertido en una auténtica amenaza en el fútbol europeo. Ahora, en el Atlético de Madrid, Álvarez se ha convertido en una pieza clave bajo las órdenes de Diego Simeone y llevará sobre sus hombros las grandes esperanzas de los aficionados de la Albiceleste en el torneo del año que viene.

    Por su parte, Rodrigo De Paul es otro jugador que ha sido fundamental en los recientes éxitos de Argentina. Volverá a ser una pieza clave para el equipo de Lionel Scaloni en el Mundial.

    En defensa, Argentina cuenta con un gran número de líderes, ninguno más importante que Emiliano Martínez. La presencia del portero argentino bajo los palos ha sido vital en sus campañas ganadoras de títulos, especialmente en las tandas de penaltis. La pareja de centrales formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez también desempeñará un papel crucial para los actuales campeones del mundo.

    Por último, ninguna lista de las estrellas de Argentina estaría completa sin mencionar al mágico Lionel Messi. La estrella del Inter de Miami y exjugador del PSG y del Barcelona tendrá casi 39 años cuando comience el Mundial y podría estar disputando su último gran torneo con Argentina. Tras haber ganado ya la competición en 2022, Messi sigue decidido a seguir superando sus límites y aún tiene la capacidad de cambiar el rumbo de los partidos por sí solo. El icónico número 10 volverá a ser una figura decisiva en la trayectoria de Argentina en el gran evento del año que viene.

    Giuliano Simeone y Thiago Almada son otros dos jugadores que podrían tener un gran peso en el equipo de Lionel Scaloni, especialmente tras la retirada de Ángel Di María.

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Argentina para el Mundial de 2026

    En la portería, el portero titular de Scaloni será, sin duda, Emiliano Martínez. Martínez ha superado con creces a todos los demás jugadores en su posición y, en estos momentos, no tiene competencia real por parte de otros guardametas.

    En defensa, Scaloni ha apostado por una línea de cuatro y ha alineado sistemáticamente a la pareja de centrales formada por Lisandro Martínez y Cristian Romero, con Nicolás Otamendi saliendo desde el banquillo y Leonardo Balerdi, del Marsella, como otra opción.

    En las bandas, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico son las opciones preferidas de Scaloni y se espera que vuelvan a ser titulares.

    Por su parte, el centro del campo y la delantera serán un terreno bastante interesante para los campeones del mundo. Se espera que Rodrigo De Paul mantenga su puesto en el once inicial, junto a Alexis Mac Allister, otro jugador imprescindible en el sistema de Scaloni. La tercera plaza en el centro del campo estará muy reñida, ya que tanto Thiago Almada como Enzo Fernández han demostrado su valía. Enzo desempeñó un papel clave en el triunfo de Argentina en 2022, mientras que Almada ha impresionado enormemente a Scaloni en los últimos meses. Tal y como están las cosas, Fernández podría hacerse con un puesto en el once inicial.

    En la delantera, se espera que Lionel Messi y Julián Álvarez sean titulares indiscutibles, mientras que Lautaro Martínez confía en formar parte del once inicial también.

    Once inicial previsto de Argentina (4-3-3): Emi Martínez; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernández; Messi, Lautaro, Álvarez

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