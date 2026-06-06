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Convocatoria de Argentina para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la final en Estados Unidos, México y Canadá?

Argentina
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Todo lo que necesitas saber sobre la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina, campeona del mundo en 2022, defenderá su título en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

La Albiceleste venció a Francia en la final del estadio Lusail de Catar y conquistó su tercer título, el primero desde el triunfo de Diego Maradona en México 1986. La tripleta de Kylian Mbappé casi lo impide, pero las atajadas de Emiliano Martínez en los penaltis dieron el título a los albicelestes y coronaron la carrera de Lionel Messi.

Se clasificaron con comodidad al liderar las eliminatorias de la CONMEBOL, incluyendo triunfos ante Brasil en casa y fuera.

Con dos Copas América y un Mundial en cuatro años, la Albiceleste llega de nuevo como favorita. A pesar de su edad, Messi, que jugará su último torneo, mantiene su nivel en la MLS y sigue decidiendo partidos.

Argentina iniciará la defensa del título ante Argelia, y luego chocará con Austria y Jordania en el Grupo J.

Lionel Scaloni ya anunció la lista definitiva de 26 jugadores, reducida de una prelista de 55.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Porteros

    Salvo sorpresa, se espera que Emiliano Martínez, del Aston Villa, siga como portero titular de Argentina en el Mundial 2026. El campeón del mundo ha sido clave en los últimos triunfos de la Albiceleste, con actuaciones destacadas en la Copa América y el Mundial 2022, sobre todo en las tensas tandas de penaltis, donde su fortaleza mental resultó tan importante como sus atajadas.

    Como suplentes le acompañarían Gerónimo Rulli, del Marsella, y Juan Musso, del Atlético de Madrid.

    JugadorClub 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Gerónimo RulliMarsella
    Juan MussoAtlético de Madrid
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  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La selección argentina tiene una defensa sólida y variada. La pareja de centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez es una de las mejores del mundo: lideran la zaga con agresividad y serenidad.

    El experimentado Nicolás Otamendi, quien anunció que este Mundial será su último torneo con la Albiceleste, aporta experiencia y fiabilidad al esquema de Lionel Scaloni.

    Gonzalo Montiel, autor del penalti que dio la victoria en el Mundial, y Nicolás Tagliafico aportan profundidad y flexibilidad, mientras que Nahuel Molina llega tras marcar algunos goles espectaculares esta temporada con el Atlético de Madrid.

    Los zagueros del Marsella Facundo Medina y Leonardo Balerdi completan la lista y aportan más profundidad.

    JugadorClub
    Leonardo BalerdiMarsella
    Nicolás TagliaficoLyon
    Gonzalo MontielRiver Plate
    Lisandro MartínezManchester United
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nicolás OtamendiBenfica
    Facundo MedinaMarsella
    Nahuel MolinaAtlético de Madrid
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Centrocampistas

    La Albiceleste tiene una defensa sólida y un mediocampo completo. Para el Mundial 2026, Scaloni contará con una mezcla de veteranos y jóvenes promesas.

    Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Leandro Paredes fueron clave en el título de 2022 y siguen siendo piezas fundamentales.

    Valentín Barco y Nico Paz brillan en sus clubes y podrían sumarse, al igual que Thiago Almada, ya valorado por Scaloni.

    Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios buscarán mostrar su calidad en la escena internacional.

    JugadorClub
    Leandro ParedesBoca Juniors
    Rodrigo De PaulInter de Miami
    Valentín BarcoEstrasburgo
    Giovani Lo CelsoReal Betis
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Enzo FernándezChelsea
    Nico PazComo
    Thiago AlmadaAtlético de Madrid
  • messiGetty Images

    Atacantes

    Argentina cuenta con un ataque potente. La Albiceleste muestra su mayor fortaleza en la delantera. Liderados por Lionel Messi, los aficionados esperan otra campaña mágica del legendario ‘10’.

    Le respaldan Julián Álvarez, clave en el título de 2022, y Lautaro Martínez, del Inter, en su mejor momento y máximo goleador de la Copa América 2024, donde marcó el gol del triunfo en la final contra Colombia.

    Giuliano Simeone, hijo del técnico del Atlético, también ha brillado y podría entrar en el once.

    Nicolás González, cedido por la Juventus al Atlético, se hizo imprescindible para Scaloni la temporada pasada. Y José Manuel López, delantero del Palmeiras con 14 goles este año, podría ser la sorpresa del Mundial.

    JugadorClub
    Julian ÁlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter de Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético de Madrid
    Lautaro MartínezInter de Milán
    José Manuel LópezPalmeiras
  • argentina Getty Images

    Jugadores estrella de Argentina

    Argentina cuenta con talentos prometedores y ha dado a conocer a varios jugadores de primer nivel en los últimos años. Julián Álvarez, ahora en el Atlético de Madrid, se ha convertido en una amenaza en Europa y en una pieza clave para Diego Simeone. Llevará las esperanzas de la Albiceleste en el torneo.

    Rodrigo De Paul, pieza clave del último éxito, también será fundamental para Lionel Scaloni.

    En defensa destacan el portero Emiliano Martínez, clave en las tandas de penaltis, y la pareja de centrales Cristian Romero–Lisandro Martínez.

    Por último, ninguna lista estaría completa sin Lionel Messi. La estrella del Inter de Miami, exjugador del PSG y del Barcelona, tendrá casi 39 años cuando arranque la Copa y podría disputar su último gran torneo con Argentina. Tras ganarla en 2022, Messi sigue superando límites y aún puede cambiar un partido por sí solo. El icónico ‘10’ será clave en la próxima cita.

    Giuliano Simeone y Thiago Almada podrían ganar protagonismo tras la retirada de Ángel Di María.

  • Argentina 03312026(C)Getty Images

    Once inicial previsto de Argentina para el Mundial de 2026

    En la portería, Emiliano Martínez se mantiene como el titular indiscutible de Scaloni. Actualmente no tiene competencia real.

    En defensa, Scaloni opta por una línea de cuatro y alinea de forma constante a los centrales Lisandro Martínez y Cristian Romero, con Nicolás Otamendi como recambio y Leonardo Balerdi, del Marsella, como alternativa.

    En los laterales, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico son los elegidos y deberían volver a ser titulares.

    En la medular, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister parecen fijos. La tercera plaza en el centro del campo está en disputa: Thiago Almada y Enzo Fernández han mostrado su nivel. Enzo fue clave en el título de 2022, mientras que Almada ha convencido a Scaloni recientemente; todo indica que Fernández partirá de titular.

    En ataque, Lionel Messi y Julián Álvarez son fijos; Lautaro Martínez aspira al tercer puesto.

    Once probable (4-3-3): Emi Martínez; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernández; Messi, Lautaro, Álvarez.

Amistosos
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