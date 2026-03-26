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Convocatoria de Argentina para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Argentina
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina, campeona del mundo en 2022, defenderá su título en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

La Albiceleste venció a Francia en la final de Lusail, Catar, y conquistó su tercer título, el primero desde el triunfo de Diego Maradona en México 1986. La tripleta de Kylian Mbappé casi lo impide, pero Emiliano Martínez detuvo los penaltis y dio el título a Lionel Messi y a la Albiceleste.

Se clasificaron con comodidad al liderar las eliminatorias de la CONMEBOL, venciendo a Brasil en casa y fuera.

Con dos Copas América y un Mundial en cuatro años, la Albiceleste llega otra vez como favorita. A pesar de su edad, Messi, que jugará su último torneo, mantiene su nivel en la MLS y sigue decidiendo partidos.

Argentina iniciará la defensa del título ante Argelia, y luego se medirá a Austria y Jordania en el Grupo J.

De cara a la gran cita de 2026, GOAL repasa la posible convocatoria que podría viajar a Estados Unidos, Canadá y México.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Porteros

    Salvo sorpresa, Emiliano Martínez, del Aston Villa, será el portero titular de Argentina en el Mundial 2026. Martínez ha sido clave en los últimos triunfos de la Albiceleste, con actuaciones decisivas en la Copa América y el Mundial. Es casi imbatible en los penaltis gracias a sus tácticas psicológicas, que desconciertan a los delanteros en los momentos clave.

    Gerónimo Rulli, del Marsella, sería el suplente, y Walter Benítez, ex del PSV, completaría el grupo, aunque Juan Musso aún aspira a la convocatoria.

    JugadorClub: 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Gerónimo RulliMarsella
    Juan MussoAtlético de Madrid
    Walter BenítezCrystal Palace
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  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    La selección argentina tiene una defensa sólida y varias opciones de calidad en cada puesto. La pareja de centrales formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, entre las mejores del mundo, lidera la zaga con agresividad y serenidad.

    El experimentado Nicolás Otamendi, quien ha anunciado que este será su último Mundial antes de retirarse de la selección, aporta experiencia y fiabilidad al grupo.

    Gonzalo Montiel, autor del penalti que dio la victoria en el Mundial, y Nicolás Tagliafico aportan profundidad y flexibilidad. Nahuel Molina llega tras marcar algunos goles espectaculares esta temporada con el Atlético de Madrid.

    Valentín Barco, Julio Soler y Mariano Troilo aspiran a un lugar, mientras que Juan Foyth se pierde el torneo por rotura del tendón de Aquiles.

    JugadorClub
    Valentín BarcoEstrasburgo
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marsella
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtlético de Madrid
    Nicolás OtamendiBenfica
    Lisandro MartínezManchester United
    Nicolás TagliaficoMarsella
    Germán Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Sevilla
    Nehuen PérezOporto
    Marcos AcuñaRiver Plate
    Mariano TroiloBelgrano
    Julio SolerBournemouth
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Centrocampistas

    La Albiceleste cuenta con una defensa sólida y un mediocampo completo. Para el Mundial 2026, Scaloni combinará experiencia y jóvenes promesas.

    Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Leandro Paredes fueron clave en el título de 2022 y siguen siendo pilares.

    Franco Mastantuono y Claudio Echeverri brillan en sus clubes y podrían sumarse, al igual que Thiago Almada, quien ya ha convencido a Scaloni.

    Giovani Lo Celso se perderá el torneo por una rotura del cuádriceps derecho, mientras que Valentín Carboni también queda descartado por una grave lesión de rodilla. 

    JugadorClub
    Leandro ParedesAS Roma
    Rodrigo De PaulAtlético de Madrid
    Enzo FernándezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolás PazComo
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodríguezWest Ham United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Atacantes

    Argentina cuenta con un ataque potente. De hecho, su mayor fortaleza es la ofensiva. Liderados por Lionel Messi, los aficionados esperan otra campaña mágica del legendario número 10.

    Le respaldan Julián Álvarez, clave en el título de 2022, y Lautaro Martínez, del Inter, en su mejor momento y máximo goleador de la Copa América 2024, donde marcó el gol del triunfo en la final contra Colombia.

    Giuliano Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, también ha impresionado con la selección campeona del mundo y podría convertirse en una opción para la alineación titular en el Mundial.

    La selección no podrá contar con el legendario Ángel Di María, retirado tras la Copa América 2024, ni con Joaquín Panichelli, lesionado de gravedad.

    JugadorClub
    Julian ÁlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter de Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético de Madrid
    Lautaro MartínezInter de Milán
    Ángel CorreaAtlético de Madrid
    Paulo DybalaAS Roma
    Matías SouleAS Roma
    Alejandro GarnachoManchester United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Jugadores estrella de Argentina

    Argentina ha lanzado a varios de los talentos más prometedores del fútbol mundial en los últimos años. Julián Álvarez, ahora en el Atlético de Madrid, se ha convertido en una amenaza en Europa y lleva sobre sus hombros las esperanzas de la Albiceleste para el torneo del año que viene.

    Rodrigo De Paul, pieza clave en los últimos éxitos, también será fundamental para Lionel Scaloni.

    En defensa, Argentina tiene varios líderes, ninguno más importante que el portero Emiliano Martínez, decisivo en finales, sobre todo en penaltis. La pareja de centrales, Cristian Romero y Lisandro Martínez, también será clave para los campeones del mundo.

    Por último, ninguna lista estaría completa sin Lionel Messi. La estrella del Inter de Miami, exjugador del PSG y del Barcelona, tendrá casi 39 años cuando comience el Mundial y podría disputar su último gran torneo con Argentina. Tras ganar la competición en 2022, Messi sigue superando sus límites y aún puede cambiar un partido por sí solo. El icónico ‘10’ volverá a ser clave en la Albiceleste.

    Giuliano Simeone y Thiago Almada podrían ganar protagonismo tras la retirada de Ángel Di María.

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Argentina para el Mundial de 2026

    En la portería, Emiliano Martínez se mantiene como titular indiscutible de Scaloni, sin competencia real entre los guardametas.

    En defensa, Scaloni opta por una línea de cuatro y alinea de forma constante a los centrales Lisandro Martínez y Cristian Romero, con Nicolás Otamendi como recambio y Leonardo Balerdi, del Marsella, como alternativa.

    En los laterales, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico son los elegidos y deberían volver a ser titulares.

    En la medular y la delantera, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister parecen fijos. La tercera plaza en el centro del campo está en disputa: Thiago Almada y Enzo Fernández han mostrado su nivel. Enzo fue clave en el título de 2022, mientras que Almada ha convencido a Scaloni recientemente; todo indica que Fernández partirá de titular.

    En ataque, Lionel Messi y Julián Álvarez parecen fijos, mientras Lautaro Martínez aspira al tercer puesto.

    Once probable (4-3-3): Emi Martínez; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernández; Messi, Lautaro, Álvarez.