Convocatoria de Argelia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

El centro del campo de Argelia para el Mundial 2026 mezcla juventud y experiencia. Ismael Bennacer, con más de 50 partidos internacionales, aspira a regresar tras recuperarse de una lesión en el tendón de la corva sufrida en la Copa Africana de Naciones. Cedido en el Dinamo de Zagreb, su ausencia en los amistosos de marzo fue sorpresiva.
Adem Zorgane, Himad Abdelli y Nabil Bentaleb tampoco fueron convocados, ya que Petkovic prefirió probar nuevas opciones de cara al torneo de este verano, mientras que Ilan Kebbal se perdió la convocatoria por lesión.
Estas ausencias facilitaron el regreso de Houssem Aouar y Yacine Titraoui, que aspiran a la lista final, mientras que Fares Chaibi tiene el puesto casi asegurado. La estrella del Eintracht de Fráncfort puede actuar en cualquier zona del centro del campo, pero brilla más en la posición de pivote, desde donde organiza el juego.
El joven talento del Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, ya atrajo miradas con sus actuaciones en la Bundesliga, y Adil Aouchiche, del Schalke, lucha por un lugar tras ser convocado en los amistosos de marzo.
|Jugador
|Club
|Houssem Aouar
|Al Ittihad
|Adil Aouchiche
|Schalke 04
|Hicham Boudaoui
|Niza
|Ismael Bennacer
|Dinamo de Zagreb
|Fares Chaibi
|Eintracht de Fráncfort
|Ibrahim Maza
|Bayer Leverkusen
|Yacine Titraoui
|Charleroi
|Ramiz Zerrouki
|Twente
|Nabil Bentaleb
|Lille
|Ilan Kebbal
|París FC