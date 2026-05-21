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Tim Ursinus

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Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores disputarán la fase final en EE. UU., México y Canadá?

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Todo lo que necesitas saber sobre la selección alemana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una de las potencias tradicionales de Europa.

Su último título fue en 2014, tras golear 7-1 a Brasil en semifinales y vencer a Argentina en la final. Desde entonces, su rendimiento ha caído en los grandes torneos.

En Rusia 2018 fue eliminada en la fase de grupos, y en Catar 2022, pese a compartir el llamado «grupo de la muerte» con España, Japón y Costa Rica, tampoco avanzó.

Aun así, su plantilla combina experiencia y jóvenes talentos de élite, lo que la mantiene como un rival peligroso.

Será interesante ver cómo Julian Nagelsmann aprovecha este plantel y hasta dónde puede llegar Alemania en el torneo del año que viene.

GOAL repasa la plantilla disponible.

  • Marc Andre ter Stegen Germany 2024Getty Images

    Porteros

    Manuel Neuer vuelve al Mundial. El portero regresa tras retirarse después de la Eurocopa 2024.

    Sus suplentes son Oliver Baumann y Alexander Nübel. 

    JugadorClub 
    Alexander NübelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Manuel NeuerBayern de Múnich
    • Anuncios
  • Antonio Rudiger Germany 06192024(C)Getty Images

    Defensas

    En los últimos meses ha quedado claro que Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah serán la pareja titular de centrales.

    Joshua Kimmich actuará como lateral derecho y David Raum, como lateral izquierdo, aunque Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, aspira a ese puesto.

    Como alternativas, Nagelsmann citó a Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw. 

    JugadorClub
    Jonathan TahBayern de Múnich
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Waldemar AntonDortmund
    David RaumRB Leipzig
    Nico SchlotterbeckDortmund
    Malick ThiawNewcastle
    Joshua KimmichBayern de Múnich
    Nathaniel BrownEintracht de Fráncfort
  • Florian Wirtz Germany 2024Getty Images

    Centrocampistas

    En el centro del campo, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha y Leon Goretzka competirán por dos plazas de titular. 

    Florian Wirtz es fijo en la delantera y Jamal Musiala tiene muchas opciones de entrar en el once. La competencia en ataque es intensa. También sonríe el joven talento del Bayern, Lennart Karl.

    JugadorClub
    Aleksandar PavlovicBayern de Múnich
    Leon GoretzkaBayern de Múnich
    Pascal GroßBrighton
    Nadiem AmiriMaguncia 05
    Felix NmechaDortmund
    Angelo StillerStuttgart
    Florian WirtzLiverpool
    Jamal MusialaBayern de Múnich
    Lennart KarlBayern de Múnich
    Jamie LewelingStuttgart
    Leroy SanéGalatasaray Estambul
  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    Kai Havertz será casi seguro titular en la delantera. Nick Woltemade y Deniz Undav también dispondrán de muchos minutos. 

    Maximilian Beier, del BVB, regresa al once. 

    JugadorClub
    Deniz UndavStuttgart
    Maximilian BeierDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
  • Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Jugadores estrella de Alemania

    Como ya se ha mencionado, se espera que el joven Jamal Musiala sea la figura de Alemania en el Mundial de 2026. Lleva tiempo esperando esta oportunidad y podría ser clave si Alemania avanza en el torneo.

    Además de la joya del Bayern, Florian Wirtz también acaparará miradas. La estrella del Liverpool, ya adaptada a Anfield, ha intervenido en 15 goles en todas las competiciones. 

    Veteranos como Joshua Kimmich y Antonio Rüdiger también serán clave. Ambos son piezas fundamentales de la selección y se esperan grandes actuaciones de ellos.

    En ataque, Kai Havertz, acostumbrado a jugar como mediapunta, ya se ha adaptado a la posición de delantero centro y puede ser clave.

  • NagelsmannGetty Images

    Once inicial previsto de Alemania para el Mundial de 2026

    Once inicial previsto de Alemania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Havertz, Musiala, Wirtz; Woltemade

Amistosos
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