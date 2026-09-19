Convocados del Atalanta: Kossounou se queda en casa, la lista completa

A continuación, los jugadores convocados por Maurizio Sarri para el partido de mañana a las 18:00 en casa de la Juventus, correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A.
Faltan Kossounou, Hien y Sulemana.
A continuación, los jugadores convocados por Maurizio Sarri para el partido de mañana a las 18:00 en casa de la Juventus, correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A.
Faltan Kossounou, Hien y Sulemana.
Porteros: Carnesecchi, Pompei, Sportiello
Defensas: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta
Centrocampistas: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Delanteros: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca
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