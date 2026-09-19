¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Maurizio SarriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Convocados del Atalanta: Kossounou se queda en casa, la lista completa

Atalanta
Serie A

La lista del Inter convocado para el partido fuera de casa ante la Juventus

A continuación, los jugadores convocados por Maurizio Sarri para el partido de mañana a las 18:00 en casa de la Juventus, correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A.



Faltan Kossounou, Hien y Sulemana.


  • Porteros: Carnesecchi, Pompei, Sportiello

    Defensas: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta

    Centrocampistas: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski

    Delanteros: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca


    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA