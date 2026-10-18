A continuación, los jugadores convocados por Luciano Spalletti para el partido de esta noche, a las 20:45, de la Juventus contra la Lazio en el Allianz Stadium, correspondiente a la séptima jornada del campeonato. Jeremie Boga vuelve a estar entre los convocados.
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Convocados de la Juventus: vuelve Boga
JUVENTUS-LAZIO: LOS CONVOCADOS
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
33 Neto
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