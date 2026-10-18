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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Convocados de la Juventus: vuelve Boga

Juventus
J. Boga

La lista de Spalletti para el partido ante la Lazio

A continuación, los jugadores convocados por Luciano Spalletti para el partido de esta noche, a las 20:45, de la Juventus contra la Lazio en el Allianz Stadium, correspondiente a la séptima jornada del campeonato. Jeremie Boga vuelve a estar entre los convocados.

  • JUVENTUS-LAZIO: LOS CONVOCADOS

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    11 Zhegrova


    12 Douglas Luiz


    13 Boga


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto


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