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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Convocados de la Juventus para la Cremonese: también están Davide Marchisio y Alfonso Montero. Neto no está

Juventus
L. Spalletti

La lista de Spalletti para la prueba de hoy

A continuación, los jugadores a disposición de Luciano Spalletti para el amistoso previsto para hoy a las 12:30 en la Continassa ante la Cremonese. Entre los jugadores convocados por Spalletti, que debe prescindir de los internacionales, también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de leyendas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, respectivamente hijos de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus. No está, en cambio, el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física


  • LA LISTA

    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    9 Kolo Muani


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    40 Radu


    44 Rizzo


    47 Durmisi


    49 Makiobo


    51 Amaradio


    52 Corigliano


    53 Montero


    54 Grelaud


    55 Brancato


    56 Ripani


    57 Marchisio


    58 Savio


    59 Corradi


    60 Guerra


    61 Mangiapoco



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