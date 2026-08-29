A continuación, los jugadores convocados por Luciano Spalletti para el partido de esta noche en el Allianz Stadium, en el que la Juventus se enfrentará al Parma. Se quedan fuera los lesionados Yildiz, McKennie y Thuram. También se queda fuera Zhegrova, cada vez más cerca de su salida. Primera convocatoria para el último fichaje, el portero polaco Grabara.











