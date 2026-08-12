En un movimiento que pone de relieve la creciente tensión en torno a su futuro, Alvarez mantuvo una reunión a primera hora de la mañana con Diego Simeone el miércoles. Antes de que la plantilla del primer equipo comenzara su sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Cerro del Espino, el delantero, apodado «La Arana», llegó pronto para hablar directamente con su entrenador.

Según informaciones confirmadas por varios medios, entre ellos Mundo Deportivo, la reunión fue descrita como cordial, pero directa. Simeone llegó a las instalaciones antes de lo previsto para saludar a los jugadores que regresaban, entre ellos Alex Baena y Marcos Llorente. Sin embargo, el diálogo con Alvarez tuvo mucho más peso, ya que se produjo poco después de que el delantero rompiera su silencio durante el Mundial de este verano para declarar su deseo de dejar el Atletico Madrid, al admitir: «No creo que sea el momento adecuado para hablar, pero tampoco quiero esconderme. Intento ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con quienes tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño».