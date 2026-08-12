AFP
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¡Conversación decisiva! Julián Alvarez mantiene una reunión para aclarar las cosas con Diego Simeone mientras el Atlético de Madrid se niega a venderlo
Conversaciones cara a cara en Majadahonda
En un movimiento que pone de relieve la creciente tensión en torno a su futuro, Alvarez mantuvo una reunión a primera hora de la mañana con Diego Simeone el miércoles. Antes de que la plantilla del primer equipo comenzara su sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Cerro del Espino, el delantero, apodado «La Arana», llegó pronto para hablar directamente con su entrenador.
Según informaciones confirmadas por varios medios, entre ellos Mundo Deportivo, la reunión fue descrita como cordial, pero directa. Simeone llegó a las instalaciones antes de lo previsto para saludar a los jugadores que regresaban, entre ellos Alex Baena y Marcos Llorente. Sin embargo, el diálogo con Alvarez tuvo mucho más peso, ya que se produjo poco después de que el delantero rompiera su silencio durante el Mundial de este verano para declarar su deseo de dejar el Atletico Madrid, al admitir: «No creo que sea el momento adecuado para hablar, pero tampoco quiero esconderme. Intento ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con quienes tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño».
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Simeone se alinea con la jerarquía del club
A pesar del deseo del jugador de abordar sus preocupaciones, Simeone se ha mantenido notablemente coherente en su mensaje público y privado. El entrenador ya había marcado el tono durante la gira de pretemporada del club en Seúl, donde habló antes del amistoso contra el Manchester City. Las palabras de Simeone dejaron poco margen para la interpretación, ya que respaldó plenamente la postura de línea dura adoptada por el CEO del club, Miguel Angel Gil Marin, respecto a una posible salida del delantero tan bien valorado.
El entrenador reiteró la postura del club durante su conversación con Alvarez, subrayando que la decisión sigue siendo corporativa. Los comentarios anteriores de Simeone en Corea del Sur reflejaron esta total sintonía con la directiva: "La situación está muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Angel explicó muy bien". A pesar del interés de Arsenal, PSG y la preferencia de Alvarez por el Barcelona, el Atlético de Madrid se niega firmemente a vender al ganador del Mundial de 2022 a un rival directo español.
El Atlético se niega a autorizar la venta
A pesar de la presencia de los agentes de Alvarez en Madrid, la cúpula del Atlético ha «cerrado filas» y se niega a negociar una salida. El delantero, que llegó procedente del Manchester City en el verano de 2024 por 81,8 millones de libras y tiene contrato hasta 2030, todavía no ha ganado ningún título con el club, después de acabar como subcampeón de la Copa del Rey la temporada pasada. No obstante, el Atlético lo considera una pieza esencial de su proyecto deportivo para la próxima campaña y no ha mostrado ninguna disposición a escuchar ofertas.
El Atlético está decidido a retener a su estrella, especialmente con otras preocupaciones en ataque en el horizonte. La noticia de la reunión llega en un momento delicado para la plantilla, ya que el también delantero Alexander Sorloth ha entrado recientemente en la enfermería por una lesión, lo que complica aún más la planificación táctica de Simeone. Esta crisis de lesiones no hace más que reforzar la determinación del club de quedarse con Alvarez, ya que no puede permitirse perder más potencial ofensivo antes de la nueva temporada de LaLiga.
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El camino por delante para La Arana
Tal y como están las cosas, Alvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid, pero la presencia de sus representantes sugiere que el culebrón puede no haber terminado todavía. El delantero, que la temporada pasada disputó 49 partidos en todas las competiciones con el Atlético, marcó 20 goles y dio nueve asistencias, ve cómo su entorno sigue trabajando para encontrar una solución que satisfaga su deseo de marcharse, mientras el club se niega a moverse de su postura de «no está en venta» antes de su estreno en La Liga contra el Malaga el 19 de agosto.
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