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«Convencido de que sucederá»: un excompañero de equipo apunta a que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, fichará por el Real Madrid en el futuro
«En el Madrid alcanzaría un nivel más alto»
Haaland brilla en el Manchester City, pero siguen los rumores sobre un fichaje por el Real Madrid. Eikrem, que lo vio debutar en el Molde, cree que acabará vistiendo la camiseta blanca.
En una entrevista con el Diario AS, afirmó: «Creo que es algo que podría suceder. De hecho, estoy convencido de que sucederá algún día. No estoy completamente seguro, pero veo muchas posibilidades. El poder de atracción del Real Madrid es inmenso y, aunque está en un gran club como el City, creo que alcanzaría un nivel aún mayor en el Madrid».
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Compartir escenario con superestrellas
El Real Madrid cuenta con una plantilla formidable, llena de talento ofensivo como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Jude Bellingham. Aunque añadir otra estrella parece complicado, Eikrem asegura que Haaland se adaptaría sin problemas a jugar en la capital española.
La exjugadora de la cantera del Manchester United añadió: «Allí juegan los mejores, y Erling es uno de ellos. Marcaría muchos goles, se integraría bien, conquistaría a la afición y disfrutaría rodeado de estrellas de su nivel».
Dejando su ego a un lado
A pesar de su éxito y fama mundial tras el Mundial con Noruega, Haaland sigue siendo humilde. Eikrem destaca su actitud y buen ambiente en el vestuario, por lo que su fichaje por un equipo español sería fácil.
«Estoy seguro de que encajaría muy bien. Haaland no causa problemas. Es una persona humilde que trabaja duro, no busca acaparar todo el protagonismo, tiene buena relación con sus compañeros y se adapta a cualquier situación. Es alguien empático y con buen carácter. Estoy seguro de que no habría problemas de ego, al menos por su parte», afirmó.
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¿Qué le depara el futuro a Haaland?
Haaland está comprometido con el Manchester City para la temporada 2026-27 y busca más títulos con el nuevo entrenador, Enzo Maresca.
Aunque su fichaje por el Real Madrid parece improbable este verano tras sus recientes inversiones, el club español suele perseguir a sus objetivos con insistencia. Los aficionados seguirán la situación del delantero para ver si finalmente se concreta.
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