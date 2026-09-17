En declaraciones a Diario AS el miércoles, Mbappe trató de rebajar la polémica al insistir en que sus actos no pretendían ser un desaire hacia la ciudad. «Quiero explicar esto con claridad, para que la gente lo entienda», declaró Mbappe. «Fue una decisión tomada por los clubes, llevar la camiseta. Nosotros, los jugadores, teníamos que ponérnosla. Lo primero que quiero decir es que me solidarizo plenamente con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes que jugador, soy un ser humano».

El delantero, cuyos padres emigraron a Francia desde Argelia y Camerún, explicó que se vio en una posición delicada al intentar reconocer a todas las partes de la crisis humanitaria. «Pero también quería reconocer y mostrar apoyo a todos los migrantes que han perdido la vida y a quienes afrontan condiciones duras. Era una situación difícil, porque la gente podría pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta, pero no, en absoluto. No tengo nada contra ellos y les apoyo plenamente en mis pensamientos. Sin embargo, también quería reconocer a todos los que están sufriendo», añadió.

Ahondando en ese sentimiento, Mbappe hizo un apasionado llamamiento a la unidad y al fin de la división. «Al final, soy humano y no quiero priorizar una forma de sufrimiento sobre otra. Hay gente que está sufriendo, y me entristece profundamente ver eso en el mundo. Soy alguien que quiere lo mejor para nuestro mundo. Mi intención es enviar un mensaje de positividad y paz, y espero que esto se resuelva pronto».