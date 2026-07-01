¡Contrato millonario y separación de su hermano Franz! Moritz Wagner tiene nuevo equipo en la NBA

Se espera que el contrato de Wagner incluya una opción mutua para ajustar su salario tras la primera temporada. Entonces, jugador y equipo podrán negociar un aumento o garantizar los 19 millones de dólares completos.

Wagner cobró cinco millones la pasada temporada con los Magic y tenía un contrato de un año; ahora, en Brooklyn, ganará casi el doble. Los Nets son su quinta franquicia en la NBA, tras Lakers, Wizards, Celtics y Magic.

En Orlando parecía tenerlo todo: se consolidó como un jugador de rol clave y un motor de energía desde el banquillo. Destacó en la 2024/25, con promedios de 12,9 puntos y 4,9 rebotes, y sonó para el premio al Mejor Sexto Hombre.

Sin embargo, el 21 de diciembre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado que le apartó el resto de la temporada, el Europeo de 2025 y gran parte de la siguiente. A su regreso, quedó atrás en la rotación, por detrás de Wendell Carter Jr. y Goga Bitadze.