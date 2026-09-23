¡Contrato de dos años más opción hasta 2030! La AFA hace oficial la oferta de renovación a Lionel Scaloni

Los dirigentes de la federación siguen plenamente convencidos de que mantendrán al seleccionador que ha liderado una era dorada para Argentina. Ofreciendo una actualización sobre las negociaciones contractuales en curso, el periodista Gaston Edul informó a través de X: "La AFA hizo la propuesta de renovación a Lionel Scaloni. Es hasta 2028 (Copa América) con la posibilidad de renovar por dos años más (hasta el Mundial de 2030). Todavía no ha habido una respuesta definitiva del entrenador, pero hay optimismo en la AFA porque sus representantes están negociando y es una buena señal".