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Contratiempo por lesión para Reece James: el capitán del Chelsea se pierde el entrenamiento por un problema en la rodilla antes de visitar al Everton
Nuevas dudas sobre el estado físico del capitán
James fue la ausencia más destacada en el entrenamiento del primer equipo en Cobham el martes, cuando el Chelsea comenzó a preparar la visita del sábado al Everton en Goodison Park. El jugador, de 26 años, no apareció durante los primeros quince minutos de la sesión, abiertos a la prensa, lo que alimentó las especulaciones sobre los plazos de su recuperación.
Después de perderse la victoria del Chelsea por 5-1 ante el Bournemouth en la Premier League el pasado fin de semana, el entrenador Xabi Alonso aclaró que el internacional inglés tiene un problema en la rodilla. El español restó importancia a la molestia y la describió como uno de los varios «pequeños problemas» que afectan actualmente al ritmo de la plantilla. No obstante, se espera que los servicios médicos del club evalúen a James semana a semana para determinar cuándo puede volver a competir sin riesgo de agravar la lesión.
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Los refuerzos en el centro del campo ofrecen cobertura táctica
Aunque perder a un jugador de la talla de James siempre es un golpe, la buena racha reciente del Chelsea ha dado cierto consuelo a Alonso. Jordan Henderson fue el jugador más destacado en la victoria ante el Bournemouth, con dos goles, incluido un espectacular tanto de falta en los últimos minutos, y una asistencia. El liderazgo del veterano centrocampista ha ayudado a llenar el vacío dejado por el capitán y a mantener al equipo concentrado en un periodo de transición e incertidumbre por las lesiones.
Alonso también cuenta con una plantilla amplia para afrontar este complicado periodo. El regreso de Moises Caicedo en plena forma ha reforzado el centro del campo, mientras que Romeo Lavia y Valentin Barco siguen preparados como alternativas para los puestos centrales.
Partidos decisivos a la vista
La urgencia por recuperar a James responde al exigente calendario que le espera al equipo del oeste de Londres. Tras el partido contra el Everton, el Chelsea afrontará un derbi londinense de gran trascendencia ante el Tottenham Hotspur. Después se medirá al Liverpool en la cuarta ronda de la Carabao Cup y al Manchester United en la Premier League. En estos encuentros, la combinación de potencia física y calidad técnica de James sería esencial para lograr buenos resultados.
Más allá de los problemas físicos del capitán, el Chelsea apenas tiene bajas: Jamie Gittens es el único otro ausente de peso. El joven extremo sufrió una lesión de tobillo mientras jugaba con la selección inglesa sub-21 durante el parón internacional.
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Problemas con las lesiones y posición en la clasificación
James ha disputado seis partidos con el Chelsea entre todas las competiciones en lo que va de temporada, pero ya se ha perdido dos encuentros. Además de ausentarse en la victoria ante el Bournemouth, tampoco jugó en la derrota por 3-0 frente al Brentford en la Premier League, justo antes del reciente parón de selecciones.
El Chelsea ocupa actualmente la sexta posición de la Premier League, con 10 puntos en sus seis primeros partidos. Está a ocho puntos del líder, el Manchester City, que ha ganado todos sus encuentros.
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