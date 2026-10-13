James fue la ausencia más destacada en el entrenamiento del primer equipo en Cobham el martes, cuando el Chelsea comenzó a preparar la visita del sábado al Everton en Goodison Park. El jugador, de 26 años, no apareció durante los primeros quince minutos de la sesión, abiertos a la prensa, lo que alimentó las especulaciones sobre los plazos de su recuperación.

Después de perderse la victoria del Chelsea por 5-1 ante el Bournemouth en la Premier League el pasado fin de semana, el entrenador Xabi Alonso aclaró que el internacional inglés tiene un problema en la rodilla. El español restó importancia a la molestia y la describió como uno de los varios «pequeños problemas» que afectan actualmente al ritmo de la plantilla. No obstante, se espera que los servicios médicos del club evalúen a James semana a semana para determinar cuándo puede volver a competir sin riesgo de agravar la lesión.