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Adhe Makayasa

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Contra todo pronóstico, el defensa se ha vuelto intocable en el Chelsea, pues el equipo de Xabi Alonso ha rechazado varias ofertas

Fichajes
J. Acheampong
X. Alonso
Chelsea
Premier League

Según informes, el Chelsea ha rechazado varias ofertas por el joven defensa Josh Acheampong, a quien le otorgó un estatus privilegiado en Stamford Bridge. El club lo considera intocable, lo que garantiza su futuro en Londres pese al interés de varios rivales de la Premier League.

  • El Chelsea rechaza las ofertas de traspaso

    Según la BBC, el Chelsea ha rechazado varias ofertas por el joven defensa Acheampong, de 20 años y formado en la cantera. El club le ha declarado «intocable», igual que a Joao Pedro, Cole Palmer y Moises Caicedo.

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  • Acheampong(C)Getty images

    La junta directiva adopta una postura firme

    La directiva ha decidido retener al defensa y evitar su salida este verano. A pesar de ser jugador protegido, Acheampong solo jugó 17 partidos de la Premier League la pasada temporada, nueve como suplente. Sumó 663 minutos en los que marcó un gol, pero el club valora su gran potencial defensivo y lo considera insustituible.

  • Alonso se hace con el puesto de «graduado protegido»

    El progreso de Acheampong es un raro rayo de esperanza para un Chelsea que acabó décimo en la Premier, a 33 puntos del campeón, el Arsenal. Ahora, el futuro del defensa lo guiará Alonso, recién nombrado entrenador tras la salida de Liam Rosenior.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Los rivales vigilan Stamford Bridge.

    Acheampong tiene contrato hasta junio de 2029 y no se sabe si busca salida. Arsenal, Newcastle United y Crystal Palace lo vigilan, mientras que Bournemouth mantiene su interés. Alonso debe incluirlo en la pretemporada para alejar a los pretendientes y reconstruir la plantilla antes del cierre del mercado.