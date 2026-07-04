Según Sport1, el director deportivo de la DFB considera dimitir si la federación no lo necesita. Podría decidirse la próxima semana.
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¡Continúa la agitación en la DFB! Al parecer, otro directivo se está planteando marcharse
El contrato de Völler con la selección alemana dura hasta después de la Euro 2028. El exdelantero era cercano a Julian Nagelsmann, ya retirado.
No está claro qué papel desempeñará con el futuro seleccionador, Jürgen Klopp, quien, a diferencia de Nagelsmann, no necesitaría a Völler como mentor. Por ello, el directivo de 66 años baraja la retirada.
Sin embargo, se siente muy vinculado a la DFB por su pasado: fue seleccionador entre 2000 y 2004 y, tras la salida de Hansi Flick en otoño de 2023, volvió a asumir el cargo de forma interina.
Como posible sucesor se menciona a Per Mertesacker, campeón del mundo en 2014 y exdirector de la cantera del Arsenal, quien el viernes se mostró dispuesto a asumir un cargo en la DFB.
- Getty Images
Además de Nagelsmann, el director deportivo Rettig también abandona la DFB
Tras la vergonzosa eliminación en dieciseisavos del Mundial, al perder 3-4 en penaltis contra Paraguay, el seleccionador Nagelsmann renunció ayer por la presión de la opinión pública y la presidencia de la DFB.
Junto a él, deja la selección el director deportivo Andreas Rettig, de 63 años, quien anunció que no renovará su contrato por motivos personales.
Al mismo tiempo, la DFB anunció que intentará fichar a Klopp como seleccionador, cargo que el técnico ya había manifestado estar dispuesto a aceptar.
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