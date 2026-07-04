¡Continúa la agitación en la DFB! Al parecer, otro directivo se está planteando marcharse

El contrato de Völler con la selección alemana dura hasta después de la Euro 2028. El exdelantero era cercano a Julian Nagelsmann, ya retirado.

No está claro qué papel desempeñará con el futuro seleccionador, Jürgen Klopp, quien, a diferencia de Nagelsmann, no necesitaría a Völler como mentor. Por ello, el directivo de 66 años baraja la retirada.

Sin embargo, se siente muy vinculado a la DFB por su pasado: fue seleccionador entre 2000 y 2004 y, tras la salida de Hansi Flick en otoño de 2023, volvió a asumir el cargo de forma interina.

Como posible sucesor se menciona a Per Mertesacker, campeón del mundo en 2014 y exdirector de la cantera del Arsenal, quien el viernes se mostró dispuesto a asumir un cargo en la DFB.