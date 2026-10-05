Antonio Conte se sincera en The Athletic. El exentrenador de Juventus, Inter y Napoli habló de su presente, pasado y futuro, deteniéndose en varios temas, empezando precisamente por la selección italiana:





SOBRE EL MUNDIAL DEL 94 - "¿Sabes que gané una medalla de plata en el Mundial? La gente recuerda que Brasil ganó la final, no que Italia la perdió en los penaltis. Una Italia con Roby Baggio y Franco Baresi. Si hubiéramos ganado aquel partido, se me reconocería como campeón del mundo".





SOBRE LA EUROCOPA DE 2000 - "En la Eurocopa de 2000 perdimos la final contra Francia por un gol de oro. ¿Quién se acuerda? Es molesto, pero es la verdad. Nadie recuerda quién quedó segundo. En la Juventus ganamos la Champions League en los penaltis contra el Ajax, pero perdí otras tres finales.





SOBRE LAS DERROTAS - "Por eso, muchas veces, cuando hablo con mis jugadores, cuando llega el momento de la verdad, muestro una garra competitiva muy fuerte e intento transmitírsela a ellos. Porque lo sé. He ganado mucho, pero también he perdido mucho. De verdad, mucho. Y cuando pierdes... y esto es algo que quiero que mis jugadores entiendan bien, porque lo he vivido en primera persona... si pierdes una final de un Mundial o de la Champions League y luego te vas de vacaciones, puedes pensar que habrá una próxima vez. Pero no siempre hay una próxima vez. Esta es la última".





SOBRE EL CHELSEA - "¿Nadie habría pensado que el mío sería el último título? Ese es el problema. Por eso el trabajo duro es importante. Ganar no es fácil; requiere compromiso. Algunos piensan que el éxito cae del cielo y te cae en el regazo. Pero hay que salir ahí fuera y cogerlo. Sentarse a hablar de ello no hace que ocurra. Aquel fue un título de la Premier League que ganamos como no favoritos. No habíamos hecho grandes fichajes. Habíamos incorporado a David Luiz, Marcos Alonso y N'Golo Kanté: el club me preguntó diez veces si estaba seguro de él. No era el típico jugador del Chelsea: alto y guapo. Era el tipo de chico que, cuando lo veías, era simplemente... bueno, cuando lo vi por primera vez, yo también tenía alguna duda sobre su físico, pero estaba convencido de que era un jugador de gran nivel".































