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Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Conte espera al Milan y a la Juventus? No a la maxioferta del Al Ahli, quiere un proyecto europeo

Juventus
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A. Conte
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Juventus vs AC Milán

El entrenador salentino estuvo presente en San Siro para el Milan-Benfica, pero su «fantasma» también sobrevuela el banquillo de la Juventus.

Cuando Antonio Conte está libre y sin equipo, ningún entrenador ni ningún banquillo pueden sentirse realmente a salvo. El técnico salentino es sinónimo de éxitos y de pragmatismo y, sobre todo para aquellos equipos con problemas de resultados o en crisis, tener en el mercado a un entrenador de primerísimo nivel como él sin duda resulta tentador para muchos directivos.

Por eso, verlo en la grada para el Milan-Benfica puso inmediatamente presión sobre Ruben Amorim, que venía de varios resultados negativos y de un juego que había vuelto a estar lejos de ser brillante. Por eso, en rueda de prensa, Luciano Spalletti se vio "obligado" a hablar de él.

Pero, ¿qué quiere realmente Antonio Conte? Hay un trasfondo relacionado con el último mercado de invierno.

  • El no a Arabia Saudí

    Durante el verano, después de decir adiós al Napoli, que en poco tiempo viró hacia Massimiliano Allegri, sobre la mesa de Antonio Conte llegó una propuesta de la Saudi Pro League.

    Según Fabrizio Romano, era una oferta descomunal a nivel económico, fuera de toda lógica de gasto italiana e incluso europea. Era del Al-Ahli, pero Conte eligió rechazarla porque no tenía intención de trasladarse tan lejos de su mundo.

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  • Espera un proyecto top europeo

    También los rumores sobre el Fenerbahce en Turquía se apagaron bastante rápido porque Conte, que básicamente ha optado por tomarse una pequeña pausa del estrés laboral cotidiano, querría volver a un equipo que sea ambicioso y que tenga un proyecto de crecimiento y desarrollo de primer nivel europeo.

  • Spalletti y Amorim "animan" al Manchester United

    Solo por la Juventus Conte aceptaría con los ojos cerrados; para todos los demás no bastará el blasón del pasado. Por este motivo, a día de hoy, tanto Luciano Spalletti como Ruben Amorim pueden pensar en “animar” al Manchester United para apartar la “amenaza” Conte de su propio futuro.

    También el banquillo de Michael Carrick en la Premier League está tambaleándose y, aunque la propiedad de los Red Devils ha confirmado que no hay intención de un despido a corto plazo, el nombre de Antonio Conte ha empezado a circular y a ser impulsado por los aficionados también allí.

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