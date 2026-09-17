¿Conte espera al Milan y a la Juventus? No a la maxioferta del Al Ahli, espera un proyecto europeo

Cuando Antonio Conte está libre y sin equipo, ningún entrenador y ningún banquillo puede considerarse realmente a salvo. El técnico salentino es sinónimo de éxitos y de pragmatismo y, sobre todo para aquellos equipos con dificultades en los resultados o en crisis, tener en el mercado a un entrenador de primerísimo nivel como él sin duda despierta el interés de muchos dirigentes.

Por eso, verlo en la grada para el Milan-Benfica ha metido inmediatamente presión a Ruben Amorim, que llega de varios resultados negativos y de un juego que ha vuelto a estar muy lejos de ser brillante. Por eso, en rueda de prensa, Luciano Spalletti se ha visto "obligado" a hablar de él.

Pero, ¿qué quiere realmente Antonio Conte? Hay un trasfondo relacionado con el último mercado de invierno.