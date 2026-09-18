Getty/GOAL
Traducido por
¡Construido como un ganador del Balón de Oro! Reveladas las tres cualidades que la estrella del Liverpool Dominik Szoboszlai comparte con la leyenda de la Juventus Pavel Nedved, según el héroe del Liverpool Vladimir Smicer
Smicer ganó la Champions League con el Liverpool
El exinternacional checo Smicer será recordado para siempre con cariño en Merseyside por sus seis años en el Liverpool, etapa en la que disputó 183 partidos, marcó 19 goles y conquistó la Champions League del «Milagro de Estambul» en 2005.
El exjugador, ahora de 53 años, sigue muy de cerca la trayectoria del Liverpool. Ha visto a Szoboszlai convertirse en un líder sobre el campo, con el polivalente futbolista de 25 años capaz de desempeñar varios roles diferentes tanto en tareas defensivas como ofensivas.
- Getty
El icono checo Nedved ganó el Balón de Oro en 2003
Se ha hecho famoso por marcar goles espectaculares, sobre todo cuando se planta ante una falta, y añadió otro golazo a su colección la última vez con un trallazo desde 30 yardas que bajó y se coló por la escuadra, para poner el último clavo en el ataúd del Tottenham en la Carabao Cup.
Nedved era capaz de producir momentos de magia similares en su mejor época, lo que llevó a que el más prestigioso de los Balones de Oro acabara en sus manos en 2003. Durante un tiempo, fue considerado el mejor jugador del planeta.
El elegante checo era capaz de reunir cualidades muy diversas, lo que le convertía en una seria amenaza de gol desde la medular y en un creador de ocasiones para los demás. En la actualidad, Szoboszlai busca cumplir con esos requisitos para uno de los pesos pesados de la Premier League.
¿Qué cualidades comparten Szoboszlai y Nedved?
Smicer ya ha hablado en el pasado de Szoboszlai como un jugador similar a su ilustre compatriota Nedved. Preguntado por GOAL sobre cuáles son las mayores cualidades que comparten ambos, el excentrocampista del Liverpool, que hablaba en asociación con Grosvenor Sport, dijo: «Dominik Szoboszlai y Pavel Nedved se parecen en el aspecto físico del juego. Ambos tienen esa capacidad para correr, pelear y disparar.
«La capacidad de trabajo de Pavel era realmente muy alta y Szobo es igual. Puede correr, entrar al tackle, y ambos jugadores pueden marcar goles con la izquierda y con la derecha, y creo que lo que también tienen en común son sus cualidades de liderazgo.
«Virgil van Dijk sigue siendo jugador del Liverpool, pero necesitas a esos líderes en cada línea de tu equipo, e idealmente a alguien en el centro del campo, y creo que Szobo se está convirtiendo en ese líder en el mediocampo.
«Ya jugaba como el líder el año pasado, cuando fue nuestro mejor jugador en el equipo. Solo necesita seguir trabajando porque, en un partido, puede hacer cualquier cosa. Puede dar pases, generar jugadas, marcar goles, y eso es lo que necesita el Liverpool».
- Getty
Szoboszlai espera aportar chispa al Liverpool
Szoboszlai, que en ocasiones ha actuado como lateral derecho en el Liverpool, aspira a convertirse en el corazón del centro del campo del Liverpool, ya que el consenso general es que sus cualidades se aprovechan al máximo cuando juega más adelantado.
El Liverpool, que ahora trabaja bajo las órdenes del técnico español Andoni Iraola, sigue invicto en 2026-27, pero aún no ha alcanzado todo su potencial. Afrontará el primer parón internacional después de visitar al Bournemouth el domingo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias