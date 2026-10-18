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¿Conservará Michael Carrick su puesto? El entrenador del Manchester United resta importancia a las especulaciones sobre su destitución y afirma que «no son importantes» antes del duelo ante el Leeds
Crece la presión en Old Trafford
El Manchester United ha tenido un inicio de Premier League desastroso, que ha dejado a Carrick bajo una fuerte presión. El equipo ocupa actualmente el 13.º puesto, con solo seis puntos en sus seis primeros partidos. Su única victoria, ante el recién ascendido Ipswich Town, y el reciente empate 1-1 frente a un Tottenham Hotspur que jugó con diez futbolistas han intensificado el escrutinio sobre el técnico de 45 años.
El United cruzará ahora los Peninos para enfrentarse este domingo a su acérrimo rival, el Leeds United, en Elland Road. Carrick necesita una victoria para poner fin a una mala racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones. Otro mal resultado ante su histórico adversario aceleraría inevitablemente el debate sobre su idoneidad para ocupar el banquillo de Old Trafford.
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El club está por encima de la supervivencia personal
Pese a los crecientes rumores sobre la continuidad de Carrick en el cargo, el técnico sostiene que su futuro personal es irrelevante. Ante los medios este viernes, el entrenador del United recalcó que su única prioridad es enderezar el rumbo del equipo.
«La verdad es que no creo que esto gire en torno a mí», explicó Carrick en la rueda de prensa previa al partido. «No se trata de eso. No pienso: “¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué tengo que hacer para protegerme?”. Eso no es importante. Lo importante es este club de fútbol y ganar partidos».
Respaldo de la directiva y drama en el vestuario
El ambiente convulso en Manchester va mucho más allá del terreno de juego. Carrick ha tenido que lidiar con el malestar interno, incluidas las explosivas críticas públicas del defensa Lisandro Martinez contra el director de fútbol Jason Wilcox. Además, el entrenador tuvo que salir recientemente al paso de las afirmaciones del ex del United Nicky Butt, quien sostuvo que Carrick había admitido en privado que entrenar «no era lo suyo» antes de aceptar el puesto en enero.
Carrick rechazó esas afirmaciones: «Si fuera así, desde luego no estaría aquí, ¿no? Es el mejor puesto que podría tener. Para mí es un verdadero privilegio ocuparlo y una gran responsabilidad, pero también tengo la motivación de querer marcar la diferencia y lograr éxitos aquí. Así que sí, me está encantando.
«Si no estás preparado para eso y no eres capaz de afrontar nada difícil, nunca llegarás a ser grande. Así que tenemos que superar las dificultades y estoy disfrutando del proceso».
Por suerte para Carrick, la cúpula de Old Trafford sigue respaldándolo. Según las informaciones, la directiva considera que la situación actual está «bajo control» y la plantilla sigue apoyando firmemente a su entrenador. Sin embargo, nombres destacados como Eddie Howe y Antonio Conte siguen sonando para el puesto si el club decide finalmente hacer un cambio.
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Mucho en juego en Elland Road
La atención se centra ahora por completo en el intenso duelo de rivalidad del domingo en Elland Road. Sumar los tres puntos ante el Leeds es ya fundamental para que Carrick alivie la asfixiante presión y recupere el impulso en la Premier League.
Si el equipo no ofrece una actuación convincente, crecerán las peticiones de cambio y se pondrá a prueba la paciencia de la directiva. Un resultado positivo, sin embargo, podría ser el impulso decisivo que necesita el Manchester United para salvar una temporada en la que no acaba de arrancar.
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