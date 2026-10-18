El ambiente convulso en Manchester va mucho más allá del terreno de juego. Carrick ha tenido que lidiar con el malestar interno, incluidas las explosivas críticas públicas del defensa Lisandro Martinez contra el director de fútbol Jason Wilcox. Además, el entrenador tuvo que salir recientemente al paso de las afirmaciones del ex del United Nicky Butt, quien sostuvo que Carrick había admitido en privado que entrenar «no era lo suyo» antes de aceptar el puesto en enero.

Carrick rechazó esas afirmaciones: «Si fuera así, desde luego no estaría aquí, ¿no? Es el mejor puesto que podría tener. Para mí es un verdadero privilegio ocuparlo y una gran responsabilidad, pero también tengo la motivación de querer marcar la diferencia y lograr éxitos aquí. Así que sí, me está encantando.

«Si no estás preparado para eso y no eres capaz de afrontar nada difícil, nunca llegarás a ser grande. Así que tenemos que superar las dificultades y estoy disfrutando del proceso».

Por suerte para Carrick, la cúpula de Old Trafford sigue respaldándolo. Según las informaciones, la directiva considera que la situación actual está «bajo control» y la plantilla sigue apoyando firmemente a su entrenador. Sin embargo, nombres destacados como Eddie Howe y Antonio Conte siguen sonando para el puesto si el club decide finalmente hacer un cambio.



