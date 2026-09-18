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Consejos Fantasy de LaLiga para el derbi de Madrid: el Real supera en ataque, la defensa del Atlético domina y estos son los 5 nombres más en forma

Real Madrid
Atlético Madrid
Primera División
Atlético Madrid vs Real Madrid
K. Mbappe
J. Bellingham
Vinicius Junior
D. Hancko
J. Oblak
D. Huijsen
K. Lee
F. Valverde
Álex Grimaldo
G. Simeone
A. Baena

Las principales opciones propuestas antes del derbi del domingo

Antes del esperado enfrentamiento en el derbi de la capital española entre el Real Madrid y el Atlético, decidimos repasar los principales consejos sobre el partido en lo relativo al "Fantasy de LaLiga".

Todas las miradas se dirigen pasado mañana domingo hacia el estadio Riyadh Air Metropolitano, para seguir el esperado duelo entre los dos gigantes de Madrid en la séptima jornada de LaLiga, y sin duda los aficionados al juego del Fantasy lo verán con otros ojos.


  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Este es el mejor grupo

    Y hablando de los nombres en los que hay que confiar en este partido entre los jugadores de ambos equipos, según los niveles mostrados en todas las jornadas anteriores de la Liga y el número de puntos, la clasificación quedó de la siguiente manera:

    1 - Kylian Mbappé, 79 puntos

    2 - Jude Bellingham, 66 puntos

    3 - Arda Güler, 61 puntos

    4 - Álex Baena, 49 puntos

    5 - Vinícius Júnior, 48 puntos

    6 - Lee Kang-in, 47 puntos

    7 - Jan Oblak, 42 puntos

    8 - David Hancko, 39 puntos

    9 - Álex Grimaldo, 39 puntos

    10 - Marcos Llorente, 38 puntos

    Y observando a ambos equipos en general, encontraremos que el Atlético de Madrid destaca en el aspecto defensivo, con la presencia del equipo del entrenador Diego Simeone con 4 de los 5 mejores defensas en el derbi, que son "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand", superando todos ellos a Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, con "30 puntos".

    Y en cuanto a la portería, encontraremos que Thibaut Courtois se sitúa por detrás de Jan Oblak al sumar 37 puntos hasta ahora, frente a los 42 del esloveno que guardará la portería del Atlético en el derbi.

    Y en el aspecto ofensivo, era natural que el Real Madrid dominara bajo la dirección de su entrenador José Mourinho, al contar con 3 de los 5 mejores delanteros en el derbi, que son Mbappé, Vinícius y Yan Diomande, junto a Giuliano Simeone y Ademola Lookman.

    Y en el centro del campo, también están presentes 3 jugadores del conjunto merengue, que son "Bellingham, 66 puntos", Arda Güler, "61 puntos", y Federico Valverde, "30 puntos", frente a solo dos jugadores del Atlético, que son Álex Baena, "49 puntos", y Lee Kang-in, "47 puntos".

    • Anuncios
  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El once ideal del derbi

    Portero: Jan Oblak «42 puntos»

    Línea defensiva: Hancko «39 puntos», Grimaldo «39 puntos», Marcos Llorente «38 puntos», Dean Huijsen «30 puntos»

    Centro del campo: Jude Bellingham «66 puntos», Arda Güler «61 puntos», Álex Baena «49 puntos»

    Ataque: Kylian Mbappé «79 puntos», Vinicius Junior «48 puntos» y Giuliano Simeone «32 puntos».



  • MbappeGetty Images

    Los más preparados

    Y hablando de los últimos rendimientos de las estrellas del derbi, encontraremos 5 nombres que encabezan el panorama según los puntos que han cosechado en las últimas 3 jornadas de la Liga:

    1 - Mbappé «sumó 38 puntos en las últimas 3 jornadas»

    2 - Arda Güler «34 puntos»

    3 - Grimaldo «33 puntos»

    4 - Jude Bellingham «22 puntos»

    5 - Lee Kang-in «21 puntos»

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