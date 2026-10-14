El delantero del Bayern Kane también calificó a su rival de «jugador listo al que le gusta provocar faltas, revolcarse por el suelo y perder tiempo» tras el pitido final. Pese a tener que pasar brevemente por el banquillo para tomar analgésicos después de recibir un golpe en las costillas que agravó una antigua lesión, según confirmó a VG, el extremo se mostró sonriente al atender a los periodistas en la zona mixta.

Tripic reconoció que había logrado sacar de quicio a Olise y al resto de la plantilla del Bayern, repleta de estrellas, y declaró a los periodistas: «No hizo gran cosa. Probablemente estaba un poco molesto y conseguimos provocarlo. La mayoría me echó la bronca. No me atreví a entrar en el vestuario del Bayern para pedir una camiseta».

En respuesta a los comentarios de Kane sobre las artimañas empleadas para compensar la diferencia de calidad, Tripic añadió: «Es divertido que Kane me haya mencionado. Él también es extremadamente bueno en eso y sabe el grado de picardía que hace falta. Si le ponemos las cosas fáciles al Bayern, la diferencia de calidad es demasiado grande. No íbamos a ponérselo fácil y supimos movernos en ese límite».

El entrenador del Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, elogió la valentía de su capitán y su capacidad para transmitir energía positiva a toda la plantilla en rueda de prensa: «Es extremadamente importante para nosotros. Tenemos un capitán que no tiene miedo, predica con el ejemplo y consigue sacar de quicio a uno de los mejores equipos del mundo.

«Esa energía se contagia al equipo. Si quieres triunfar a este nivel, necesitas cierto grado de picardía. Creo que demuestra que no tienes miedo y que quieres demostrar lo bueno que eres».