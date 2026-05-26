Conor Gallagher critica al exentrenador del Tottenham y reconoce que fue un periodo «muy duro» cuando los aficionados se volvieron en su contra

El centrocampista describió con franqueza el aislamiento y el rechazo deportivo que sufrió durante los continuos altibajos. Al revelar el desgaste emocional que le supuso su papel secundario antes de un cambio táctico, Gallagher declaró a Sky Sports: «La verdad es que no he podido hablar con nadie en los últimos meses. Han sido momentos muy duros para mí y para el equipo, y me he centrado en mejorar para ayudar». Tenía poca confianza en mí mismo, el último entrenador no me tenía en cuenta y los aficionados pensaban que no valía nada».