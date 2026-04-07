Conor Coady, cedido por el Wrexham, ha recibido el alta hospitalaria tras quedar «inconsciente» por un disparo recibido durante el partido contra el Charlton

El veterano defensa quedó inconsciente en el tiempo de descuento al realizar una valiente intervención para desviar un disparo de Tom Ince en el que fue su partido número 500 con el primer equipo. Los servicios médicos acudieron rápidamente al terreno de juego y el partido se detuvo durante casi diez minutos; finalmente, las cámaras de televisión dejaron de enfocar la jugada al hacerse evidente la gravedad de la situación.

El Charlton ha confirmado ahora que Cody ha recibido el alta y ha sido enviado a casa en un comunicado oficial, que dice: «Conor Coady ha recibido el alta hospitalaria tras la lesión en la cabeza que sufrió en el empate 1-1 del lunes contra el Watford en Vicarage Road. El jugador, de 33 años, quedó inconsciente tras recibir un golpe con un disparo en el tiempo de descuento. Fue retirado en camilla y trasladado a un hospital local, donde se le realizaron una serie de pruebas.

«Coady ha recibido el alta médica y ha sido dado de alta esta tarde. El club desea agradecer al personal médico del Watford su apoyo y asistencia. El personal médico del Charlton seguirá supervisando su estado de acuerdo con los protocolos adecuados».