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Conoce a Yan Couto: el nuevo fichaje del Como procedente del Borussia Dortmund y el último golpe maestro internacional de Cesc Fàbregas

Como
Y. Couto
Borussia Dortmund
Fichajes

El Como está construyendo una plantilla de nivel Champions y ha anunciado oficialmente la llegada de Yan Couto procedente del Borussia Dortmund, justo el refuerzo que necesitaba en el carril derecho.

El Como está que arde este verano y acaba de cerrar otro golpe. Yan Couto llega procedente del Borussia Dortmund, con el fichaje confirmado el miércoles por la noche.

El acuerdo por Trevoh Chalobah procedente del Chelsea también está cerrado, aunque ese aún espera confirmación oficial. Ahora el Como ha cerrado otra operación.

«El Como 1907 , se lee en la página web del club, se complace en anunciar la cesión del lateral derecho de la selección brasileña Yan Couto, procedente del Borussia Dortmund, para la temporada 2026/27».


«Yan es un jugador valiente y con una gran técnica , dijo Cesc Fabregas, que nos ofrece varias opciones por la banda derecha. Le gusta incorporarse al ataque, tiene una gran energía y encaja bien con nuestra forma de jugar. Sigue siendo joven, pero ya ha adquirido una experiencia importante y creemos que puede seguir creciendo con nosotros».

«Estoy muy feliz de estar aquí , fueron las primeras palabras de Yan Couto, me gusta mucho la forma de jugar del equipo y su filosofía, y espero ayudar al equipo a mejorar aún más. Creo que este es un paso importante para mi carrera, no veo la hora de empezar».


  • Quién es Yan Couto: posición y características

    Nacido en 2002, el combativo lateral derecho brasileño Yan Couto se formó en las categorías inferiores del Manchester City antes de despegar de verdad en el Girona. Fue allí donde firmó una revelación en la temporada 2023/24, repartiendo 10 asistencias para ayudar a impulsar al club hacia un histórico tercer puesto en La Liga.

    Después llegó su traspaso al Borussia Dortmund, donde pasó las dos últimas temporadas acumulando una valiosa experiencia en la Champions League. Incluso vio puerta ante la Juventus durante un vibrante empate 4-4 en Turín hace un año.

    Aunque se quedó fuera de la última convocatoria de Brasil para el Mundial, ha seguido muy presente en el radar de la selección. Ahora, con su llegada al Como, Couto está llamado a asumir el puesto de titular en el lado derecho de la defensa, dándole a Cesc Fàbregas una potente nueva arma en ataque.

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  • Como-Yan Couto: los detalles del acuerdo

    Tras un acuerdo verbal alcanzado hace apenas unos días, Como y el Borussia Dortmund han cerrado las condiciones por el lateral derecho brasileño nacido en 2002.

    Los clubes han acordado una cesión por 2 millones de euros, que incluye una opción para hacer permanente el traspaso por más de 20 millones de euros.

  • El ajetreado verano del Como

    Chalobah y Yan Couto representan el sexto y el séptimo fichaje del Como en un ajetreado mercado de verano.

    Se unen a una campaña de incorporaciones ya de por sí impresionante: Milla llega para reforzar el centro del campo, Cuenca fortalece la defensa, Kaiki se hace cargo de la banda izquierda y Liberali asume el rol de mediapunta. La guinda del pastel, sin embargo, es la confirmación de Nico Paz.

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