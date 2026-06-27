Conmovió al público y sorprendió al mundo: Cabo Verde escribe una de las mejores historias del Mundial

En cada Mundial surge un campeón y una historia inesperada que recuerda que el fútbol no depende de la extensión ni de la población, sino de la fe y el esfuerzo.

En el Mundial 2026, Cabo Verde, archipiélago atlántico de 525 000 habitantes, sorprendió al mundo al ser el país más pequeño en llegar a la fase eliminatoria.

Mientras las potencias futbolísticas competían por las plazas, Los «Tiburones Azules» superaron un grupo duro con España, Uruguay y Arabia Saudí y alcanzaron los dieciseisavos, donde retaron al campeón, Argentina de Lionel Messi.

Su logro no fue casual: durante años trabajaron con planificación, estabilidad técnica y el aporte de jugadores de la diáspora europea, convirtiendo a este pequeño país en una historia de éxito mundial, según destacó la «BBC».