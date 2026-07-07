Según el periódico Blick, la selección suiza probablemente no podrá contar con el centrocampista Johan Manzambi, del SC Freiburg, el martes a las 22:00.
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¡Conmoción para la revelación del Mundial! El drama de la lesión de Johan Manzambi
Según el periódico, el jugador de 20 años se lesionó la rodilla sin intervención de un rival en la última sesión de entrenamiento y se perderá «definitivamente» el partido contra Colombia.
Manzambi jugó los cuatro partidos de Suiza hasta octavos y brilló en varios. Contra Bosnia, entró en el 71’ y marcó un doblete en los minutos finales.
En el cierre de la fase de grupos ante Canadá debutó como titular y respondió con un gol y una asistencia. También aportó una asistencia en los dieciseisavos contra Argelia.
Aún se desconoce su reemplazo, mientras que Rubén Vargas y Djibril Sow también abandonaron la última práctica por lesiones.
- Getty Images Sport
¿Fichará Manzambi por la Premier League este verano?
Tras sus destacadas actuaciones con Suiza, se rumorea un posible traspaso de Manzambi. Según el Daily Mail, el Newcastle United lo quiere para reemplazar a Sandro Tonali, fichado por el Tottenham.
Su contrato con el SC Freiburg vence en 2030 y no incluye cláusula de rescisión, lo que fortalece la posición del club alemán en cualquier negociación. Según el periodista Ben Jacobs, el Newcastle estima su fichaje en unos 55 millones de euros.
Sin embargo, el Friburgo podría preferir esperar, para que el centrocampista siga brillando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
El analista de MagentaTV, Thomas Müller, recomendó al Bayern Múnich ficharlo, mientras que Mats Hummels lo ve con la camiseta del BVB.
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