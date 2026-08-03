Andoni Iraola, el nuevo entrenador del Liverpool, recibió un duro golpe después de que su equipo dilapidara una ventaja de dos goles y cayera ante el Leeds United (2-4) tras una asombrosa remontada en la segunda mitad, liderada por Dominic Calvert-Lewin con un doblete.

El amistoso dejó al descubierto que el Liverpool sufre mucho cuando faltan sus piezas fundamentales, ya que el equipo se desmoronó por completo tras la salida de sus estrellas, algo que dejó a Iraola de pie en la línea de banda, incapaz de detener el hundimiento, en un mensaje claro de que el equipo todavía necesita más profundidad y estabilidad antes del arranque de la nueva temporada.

El diario As repasó en su análisis los momentos más destacados del encuentro, que vio un tempranero gol a favor del Liverpool, en el minuto siete por medio de Luke Chambers, tras un balón parado ejecutado por Szoboszlai, que Milos Kerkez desvió de tacón, antes de que Chambers la mandara de cabeza al fondo de la red, en una jugada que confirmó el foco de Iraola en aprovechar el juego a balón parado.

Pero la estrella de la primera mitad fue Florian Wirtz, que siguió ofreciendo grandes actuaciones durante la pretemporada.

Wirtz manejó el juego con inteligencia y se movió entre líneas para abrir espacios a Jeremie Frimpong y Rio Ngumoha, antes de marcar el segundo gol a cinco minutos del final de la primera mitad, tras un centro de su excompañero en el Bayer Leverkusen.

Lukas Nmecha estuvo cerca de recortar distancias a favor del Leeds, pero el portero Giorgi Mamardashvili brilló con dos grandes paradas, y la primera mitad terminó con ventaja del Liverpool (2-0).