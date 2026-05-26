¡Conmoción en la directiva deportiva! La pesadilla del Fortuna Düsseldorf continúa tras el descenso

«Tras un análisis interno conjunto, quedó claro que hay diferencias en las orientaciones estratégicas», declaró el presidente del Consejo de Supervisión, Björn Borgerding, sobre la decisión relativa a Mislintat: «Por ello, de común acuerdo, hemos decidido poner fin a esta etapa».

«El Fortuna ha sido y es una cuestión de corazón para mí. Pero, como a veces ocurre en la vida, las cosas no han salido como deseábamos», declaró Mislintat. «El descenso y sus consecuencias nos han afectado de forma brutal. En los últimos días lo hemos analizado y debatido internamente para extraer conclusiones».