¡Libertad para los Leones tras 15 años de reinado de terror! El TSV 1860 Múnich ha rescindido unilateralmente el contrato de cooperación con el inversor Hasan Ismaik tras el dramático descenso forzoso a la Liga Regional. Así lo ha comunicado el club en un comunicado de prensa, del que se hace eco el diario Bild.

En él se lee: «El TSV München von 1860 e.V. ha rescindido con efecto inmediato y por causa justificada el contrato de cooperación firmado el 30 de mayo de 2011 con HAM Internaions». Además, añade: «De cara a la temporada 2026/27, el TSV 1860 Múnich está tomando todas las medidas organizativas y legales necesarias. El club ya cuenta con la autorización de la Federación Bávara de Fútbol para la Liga Regional de Baviera».

Más detalles se anunciarán pronto.